  Михаил Дегтярев: «МОК загнал себя в ловушку, когда на весь мир признал, что за нарушение олимпийского перемирия отстранять страны нельзя»
Михаил Дегтярев: «МОК загнал себя в ловушку, когда на весь мир признал, что за нарушение олимпийского перемирия отстранять страны нельзя»

Дегтярев высказался о нарушении олимпийского перемирия США и Израилем.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о нарушении олимпийского перемирия США и Израилем.

– Недавно МОК в ответ на вопрос о том, будут ли наказаны США и Израиль за нападение на Иран, сказал, что «спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции». Вы комментировали это заявление и сделали вывод, что это сигнал к скорому снятию ограничений с российских спортсменов. Почему вы так считаете?

– «Маяк надежды» – очень красивое выражение, но этот маяк же должен сиять для всех спортсменов – российских и белорусских. Поэтому я испытываю оптимизм после этого заявления.

Но главное в другом. Я юрист и опираюсь в своих беседах и контактах с иностранными функционерами на юридический язык, а МОК этим своим заявлением загнал себя в ловушку, когда революционно на весь мир признал, что за нарушение всеми любимого и уважаемого олимпийского перемирия отстранять страны и спортсменов из этих стран нельзя, потому что они за это не отвечают.

При этом МОК в 2022 г. в качестве причины отстранения России указал именно нарушение олимпийского перемирия. Сейчас это перемирие нарушено США и Израилем, но спортсмены из этих стран прекрасно себя чувствуют, везде допущены.

Так что у этого «стейтмента» есть не только моральная, но и юридическая сторона, которую мы будем использовать как аргумент в суде. По тем же причинам мы готовы к восстановлению ОКР – с нас уже нечего требовать, все противоречия устранены.

– Что нужно для возвращения гимна и флага России?

– Для начала восстановление Олимпийского комитета России. Сложившуюся ситуацию нужно откатывать пошагово. Сначала решение МОК, затем – федераций. Без первого невозможно сделать второе.

– А в какой стадии сейчас это все находится?

– Досье ОКР в юридической комиссии МОК. Мы ждем исполкома МОКа, которому юридическая комиссия должна дать свое заключение. По моей информации из недр юридической комиссии – там живые люди работают, я многих из них знаю и общаюсь, – нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР.

Никаких точных дат восстановления статуса сейчас вам никто не назовет, но в логике развития событий – это апрель или май, когда состоится заседание исполкома МОКа.

– Но в федерациях же везде своя ситуация – это же проблема. И МОК за прошедшие четыре года не давал никаких четких рекомендаций. И что с федерациями нужно по отдельности делать?

– Нужна имплементация решения МОК, так же как с разрешением юношам и юниорам выступать под флагом России. Регулярно я сообщаю о том, какая еще федерация допустила наших юниоров. В ближайший месяц мы ожидаем допуска от еще пяти федераций. Вот так же и с флагом и гимном будет, – рассказал Дегтярев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Ведомости
Хорошо, что Михаил Дегтярев заметил, что МОК загнал себя в ловушку. Наверняка теперь Михаил Дегтярев воспользуется этим, и в кратчайшие сроки добьется возвращения всех российских спортсменов.

Ведь не может такого быть, что Михаил Дегтярев просто популист и болтун?
Так Михаил Дегтярев вроде как подробно рассказал, как именно они собираются воспользоваться этим заявлением МОК, о порядке действий и стадии процесса - всё же написано)
Так может популист и болтун - это ноунейм (буквально) со спортса, который гоняется за плюсиками, читая только заголовки и выдавая заведомо популярные на Спорсте лозунги о любых политиках?)
Михаил Дегтярев уже очень много что говорит. Как говорят все остальные наши функционеры уже четыре года.

Вот ноунейм со спортса и высказывает некий скепсис относительно действий Михаила Дегтярева. Если Михаил Дегтярев зайдет дальше слов о порядке действий и стадии процесса - честь ему и хвала.
Он такой же юрист, как я балерина Большого… Заканчивал Самарский аэрокосмический университет. Все прочие «образования» просто привешивались ему как активисту ЛДПР. Особенно веселит Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, там он обрёл «квалификацию юриста»😜
Пора бы ему стать змс😁😁😁
Тем не менее, наши и белорусы до сих пор никуда не допущены. Почему-то для отстранения пошагово не надо было - выгнали всех в один день. Почему сейчас нужны шаги длиною в годы. Надо что-то делать уже, а не вещать.
Комментарий скрыт
Так и противником России не является народ Украины, а радикальные националисты, захватившие власть в стране после госпереворота, уничтожающие народ и экономику страны ради своей финансовой выгоды. В чем разница? И вы думаете, что США не хотят назначить в Иран своих руководителей и фактически захватить страну? Они прямо об этом заявляют.
"Стейтмент", "имплементация" - это точно наш Дягтерев, а не английский шпион?
"Но главное в другом. Я юрист и опираюсь в своих беседах и контактах с иностранными функционерами на юридический язык"
Эта штука не только в России не работает, но и во всём мире. Не все равны перед законами...
А вот про то, что он, как говорит, юрист - видимо шутка ))))
МОК как хочет, так и делает. Для юридические законы не имеют значение.
МОК - организатор только ОИ, остальные соревнования, в том числе квалификация на ОИ - это всё под эгидой нац. федераций.
Не знаю кто кого куда загнал, но точно не МОК. Что считают нужным для себя , то и делают.
Иди в баню, Дегтярев! Это единственное место, где ты действительно был полезен и востребован некоторыми гражданами, вроде Владимира Вольфовича в свое время)
Ну так добейте их в углу судами что хлопаете глазами и ждёте ?
МОК то в курсе?))
