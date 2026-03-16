Михаил Дегтярев: «МОК загнал себя в ловушку, когда на весь мир признал, что за нарушение олимпийского перемирия отстранять страны нельзя»
Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о нарушении олимпийского перемирия США и Израилем.
– Недавно МОК в ответ на вопрос о том, будут ли наказаны США и Израиль за нападение на Иран, сказал, что «спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции». Вы комментировали это заявление и сделали вывод, что это сигнал к скорому снятию ограничений с российских спортсменов. Почему вы так считаете?
– «Маяк надежды» – очень красивое выражение, но этот маяк же должен сиять для всех спортсменов – российских и белорусских. Поэтому я испытываю оптимизм после этого заявления.
Но главное в другом. Я юрист и опираюсь в своих беседах и контактах с иностранными функционерами на юридический язык, а МОК этим своим заявлением загнал себя в ловушку, когда революционно на весь мир признал, что за нарушение всеми любимого и уважаемого олимпийского перемирия отстранять страны и спортсменов из этих стран нельзя, потому что они за это не отвечают.
При этом МОК в 2022 г. в качестве причины отстранения России указал именно нарушение олимпийского перемирия. Сейчас это перемирие нарушено США и Израилем, но спортсмены из этих стран прекрасно себя чувствуют, везде допущены.
Так что у этого «стейтмента» есть не только моральная, но и юридическая сторона, которую мы будем использовать как аргумент в суде. По тем же причинам мы готовы к восстановлению ОКР – с нас уже нечего требовать, все противоречия устранены.
– Что нужно для возвращения гимна и флага России?
– Для начала восстановление Олимпийского комитета России. Сложившуюся ситуацию нужно откатывать пошагово. Сначала решение МОК, затем – федераций. Без первого невозможно сделать второе.
– А в какой стадии сейчас это все находится?
– Досье ОКР в юридической комиссии МОК. Мы ждем исполкома МОКа, которому юридическая комиссия должна дать свое заключение. По моей информации из недр юридической комиссии – там живые люди работают, я многих из них знаю и общаюсь, – нет ни одного пункта, который препятствовал бы восстановления ОКР.
Никаких точных дат восстановления статуса сейчас вам никто не назовет, но в логике развития событий – это апрель или май, когда состоится заседание исполкома МОКа.
– Но в федерациях же везде своя ситуация – это же проблема. И МОК за прошедшие четыре года не давал никаких четких рекомендаций. И что с федерациями нужно по отдельности делать?
– Нужна имплементация решения МОК, так же как с разрешением юношам и юниорам выступать под флагом России. Регулярно я сообщаю о том, какая еще федерация допустила наших юниоров. В ближайший месяц мы ожидаем допуска от еще пяти федераций. Вот так же и с флагом и гимном будет, – рассказал Дегтярев.
Ведь не может такого быть, что Михаил Дегтярев просто популист и болтун?
Так может популист и болтун - это ноунейм (буквально) со спортса, который гоняется за плюсиками, читая только заголовки и выдавая заведомо популярные на Спорсте лозунги о любых политиках?)
Вот ноунейм со спортса и высказывает некий скепсис относительно действий Михаила Дегтярева. Если Михаил Дегтярев зайдет дальше слов о порядке действий и стадии процесса - честь ему и хвала.
Эта штука не только в России не работает, но и во всём мире. Не все равны перед законами...