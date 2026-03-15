Зеленский ввел санкции против 10 российских параспортсменов

Украина ввела санкции против 10 российских параспортсменов.

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 10 российских параспортсменов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на ведение предпринимательской деятельности на Украине, приобретение недвижимости, ограничения на въезд в страну и лишение государственных наград Украины.