Победительница первенства России по прыжкам в высоту Екатерина Черная переехала в Германию

Победительница юношеского чемпионата России-2023 (U18) по прыжкам в высоту Екатерина Черная переехала на постоянное место жительства в Германию.

Об этом сообщила Татьяна Стародубова, которая тренировала спортсменку в России.

Черной 19 лет, она воспитанница калининградской школы легкой атлетики. Последний раз выступала на крупных внутрироссийских стартах в июне 2025-го, когда на первенстве страны U20 заняла восьмое место с результатом 1,74 метра. На первенстве России U18 в 2023 году она прыгнула на 1,87 метра.

«У нее все родственники: бабушки, дедушки и так далее живут в Германии, и она тоже в прошлом году переехала туда. Они вместе с родителями съездили в Германию к родственникам, им там понравилось, после чего было принято решение о переезде в эту страну.

Она живет в маленьком городке, где нет манежа. Приходится ездить в другие города участвовать в соревнованиях. В городке, где Екатерина живет, нет сектора для прыжков высоту, поэтому ей приходится делать только силовые тренировки. Поэтому она готовится к лету, чтобы выступать и тренироваться на местном стадионе, где есть сектор.

Я продолжаю с ней общаться, конечно. Раньше она по моим планам тренировалась, а сейчас находится в клубе, где только пару человек прыгают в высоту, а в основном клуб состоит из бегунов. Катя планирует поступить в университет, где условия для занятия спортом будут куда лучше. И тогда у нее должно получиться выйти на свой прежний уровень.

Стал ли ее отъезд в Германию потерей для российской легкой атлетики? Конечно, мне очень хотелось, чтобы она здесь продолжала свою карьеру. Она и многоборкой могла бы быть очень хорошей. Конечно, это потеря здесь и приобретение там. А может, она еще и вернется обратно в Россию, попытается там, а потом вернется», – рассказала Стародубова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
У неё что головы нет? Запад загнивает, бензин дорожает, газа осталось на двадцать дней, мигранты распоясались, вот, вот изнасилуют.
Ответ Dinamik1
🤣👍
Телевизора у неё нет,вот и не знает.
Лучшая иллюстрация вчерашних слов госпожи Захаровой.
Стал ли ее отъезд в Германию потерей для российской легкой атлетики, что существует с 2016 года практически лишь на бумаге и в отчетах минспорта?
Куда собралась?! Тут только жить начинаем нормально! Что за люди. Ничего не понимают.
Щас нам слуги народа в лицах журовой, милонова, родниной, свищева и прочих избранных, объяснят, как родину любить нужно. Мать нашу)
ждем комментарий от министра спорта
Как там говорилось в Иране, "поддалась ложным соблазнам" или что-то вроде этого 😁
Процент занимающихся спортом понизился
А в Германии есть интернет?
Только голубиная почта .
Кстати, там неиллюзорно многие услуги, которые мы получаем, сделав пару кликов мыши, оказываются по почте. Там даже факсы в ходу. Вообще, РФ до недавнего была абсолютно топовой страной в сфере IT услуг, это прям было то, чем можно было гордиться. Но, кто-то делает, а кто-то ломает, ломать, конечно, гораздо проще
тренироваться просто негде. интересно, а сколько федерация легкой атлетики получила денег от букмекеров? куда их потратила?
сейчас нам депутаты Журова и Свищев наверно осветят данные вопросы. надеюсь им уже позвонили
Европа замёрзла ещё 2 года назад, там никто не выжил. все новости о ней - это фейки и ИИ.
"Мастерство заголовка" или "дьявол в деталях".
"Победительница юношеского чемпионата России-2023" и "Победительница первенства России по прыжкам в высоту" - очень похоже, но это, как бы помягче, не одно и тоже.
Дык, спортс же. Она вообще в том году уже там жила. Но интернет сейчас медленный и до спортс только сейчас новость дошла.
Сарказм был.
Дегтярев об отсутствии наказания для США и Израиля: «Двойные стандарты стали выпуклыми как никогда»
вчера, 09:38
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он показал результат 6,31 м
12 марта, 20:24Видео
Чемпионка России по легкой атлетике Тангара уехала учиться в США
11 марта, 06:57
Чемпион мира на 100 м американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
7 марта, 11:38
Данил Лысенко: «Я не понимаю людей, которые, приехав на Сахалин, жалуются на 8 часов разницы с домом. Спортсмены должны быть готовы ко всему, все в плюс-минус равных условиях»
4 марта, 10:07
Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»
4 марта, 06:10
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»
3 марта, 14:16
Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов
3 марта, 12:41
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
3 марта, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
