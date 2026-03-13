Победительница первенства России по прыжкам в высоту Екатерина Черная переехала в Германию

Чемпионка юношеского первенства России по прыжкам в высоту переехала в Германию.

Победительница юношеского чемпионата России-2023 (U18) по прыжкам в высоту Екатерина Черная переехала на постоянное место жительства в Германию.

Об этом сообщила Татьяна Стародубова, которая тренировала спортсменку в России.

Черной 19 лет, она воспитанница калининградской школы легкой атлетики. Последний раз выступала на крупных внутрироссийских стартах в июне 2025-го, когда на первенстве страны U20 заняла восьмое место с результатом 1,74 метра. На первенстве России U18 в 2023 году она прыгнула на 1,87 метра.

«У нее все родственники: бабушки, дедушки и так далее живут в Германии, и она тоже в прошлом году переехала туда. Они вместе с родителями съездили в Германию к родственникам, им там понравилось, после чего было принято решение о переезде в эту страну.

Она живет в маленьком городке, где нет манежа. Приходится ездить в другие города участвовать в соревнованиях. В городке, где Екатерина живет, нет сектора для прыжков высоту, поэтому ей приходится делать только силовые тренировки. Поэтому она готовится к лету, чтобы выступать и тренироваться на местном стадионе, где есть сектор.

Я продолжаю с ней общаться, конечно. Раньше она по моим планам тренировалась, а сейчас находится в клубе, где только пару человек прыгают в высоту, а в основном клуб состоит из бегунов. Катя планирует поступить в университет, где условия для занятия спортом будут куда лучше. И тогда у нее должно получиться выйти на свой прежний уровень.

Стал ли ее отъезд в Германию потерей для российской легкой атлетики? Конечно, мне очень хотелось, чтобы она здесь продолжала свою карьеру. Она и многоборкой могла бы быть очень хорошей. Конечно, это потеря здесь и приобретение там. А может, она еще и вернется обратно в Россию, попытается там, а потом вернется», – рассказала Стародубова.