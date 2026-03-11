Чемпионка России по легкой атлетике Тангара уехала учиться в США

Чемпионка России Эмилия Тангара уехала на учебу в США.

«Эмилия пропустила зимний чемпионат России в Южно-Сахалинске по причине того, что учится сейчас в Америке . Она уехала туда только в феврале, ей очень долго делали визу и прочие документы. Эмилия поступила в магистратуру, будет учиться два года.

В конце мая после окончания первого курса она вернется в Россию и в начале июня возобновит выступления. Весь летний сезон она проведет здесь. Мы с ней созваниваемся, она рассказывает про свои тренировки и первые соревнования. Правда, Эмилия уже два раза там переболела», – сказал тренер спортсменки Руслан Мащенко.

Как сообщает ТАСС , Тангара является студенткой West Texas A&M University.