Чемпионка России по легкой атлетике Тангара уехала учиться в США
«Эмилия пропустила зимний чемпионат России в Южно-Сахалинске по причине того, что учится сейчас в Америке. Она уехала туда только в феврале, ей очень долго делали визу и прочие документы. Эмилия поступила в магистратуру, будет учиться два года.
В конце мая после окончания первого курса она вернется в Россию и в начале июня возобновит выступления. Весь летний сезон она проведет здесь. Мы с ней созваниваемся, она рассказывает про свои тренировки и первые соревнования. Правда, Эмилия уже два раза там переболела», – сказал тренер спортсменки Руслан Мащенко.
Как сообщает ТАСС, Тангара является студенткой West Texas A&M University.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
