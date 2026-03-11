Чемпионка России по легкой атлетике Тангара уехала учиться в США

Чемпионка России в беге на 400 м с барьерами Эмилия Тангара уехала в США ради учебы в университете Техаса.

«Эмилия пропустила зимний чемпионат России в Южно-Сахалинске по причине того, что учится сейчас в Америке. Она уехала туда только в феврале, ей очень долго делали визу и прочие документы. Эмилия поступила в магистратуру, будет учиться два года.

В конце мая после окончания первого курса она вернется в Россию и в начале июня возобновит выступления. Весь летний сезон она проведет здесь. Мы с ней созваниваемся, она рассказывает про свои тренировки и первые соревнования. Правда, Эмилия уже два раза там переболела», – сказал тренер спортсменки Руслан Мащенко.

Как сообщает ТАСС, Тангара является студенткой West Texas A&M University.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Эмилия Тангара
Руслан Мащенко
"В конце мая после окончания первого курса она вернется в Россию"
Ой ли ?
На кого она там решила учиться? Или это просто повод тренироваться там за их счет.
Материалы по теме
Чемпионат России в залах. Ткалич, Королева, Москвитина, Афонин, Арасланов одержали победы
2 марта, 09:39
Чемпионат России в залах. Шмыков, Ожгибесов, Артем Макаренко, Кекин, Реньжина одержали победы, другие результаты
1 марта, 12:38
Чемпионат России в залах. Никитин, Караваева, Калинина, Гордеева одержали победы, Шаров – 3-й, другие результаты
28 февраля, 11:29
Рекомендуем
Главные новости
Дегтярев об отсутствии наказания для США и Израиля: «Двойные стандарты стали выпуклыми как никогда»
сегодня, 09:38
Победительница первенства России по прыжкам в высоту Екатерина Черная переехала в Германию
сегодня, 06:26
Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он показал результат 6,31 м
вчера, 20:24Видео
Чемпион мира на 100 м американец Фред Керли дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил
7 марта, 11:38
Данил Лысенко: «Я не понимаю людей, которые, приехав на Сахалин, жалуются на 8 часов разницы с домом. Спортсмены должны быть готовы ко всему, все в плюс-минус равных условиях»
4 марта, 10:07
Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»
4 марта, 06:10
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»
3 марта, 14:16
Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов
3 марта, 12:41
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
3 марта, 10:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем