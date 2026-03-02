Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»
Медведев: МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что олимпийское движение надо распустить и собрать заново.
«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», – сказал Медведев.
Ранее МОК не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана.
«Да плевать на это вообще», – ответил Медведев на вопрос, есть ли вероятность принятия таких мер со стороны МОК.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Не верю!
Всемирные игры дружбы — спортивные соревнования, которые планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве[1], однако сначала перенесли на 2025 год[2], а позже указом Президента РФ были отложены «до особого решения»
Ни один из трёх Президентов России вам не по нраву !
Почитай потом еще раз сказки от де Кубертена на ночь, этот наивняк про "спорт без политики". Где есть флаг и гимн, там автоматом присутствует политика...
При высказывании российских чиновников о спортивных победах пропаганды выше крыши, про рекорды Овечкина без упоминания, что он россиянин - тоже редкость. Все победы на ЧМ сопровождаются поздравлениями главного спортсмена с упоминанием "это мы вопреки нашим врагам". Да и Макрон по поводу какой-то знаковой победы на последней олимпиаде тоже подобные речи выдавал...