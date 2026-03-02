83

Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»

Медведев: МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что олимпийское движение надо распустить и собрать заново.

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», – сказал Медведев.

Ранее МОК не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана.

«Да плевать на это вообще», – ответил Медведев на вопрос, есть ли вероятность принятия таких мер со стороны МОК.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Пьер де Кубертен
logoДмитрий Медведев
logoМОК
Политика
83 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Заново - это без взяток, допинга, "русского дома", подарочных бмв и квартир и без передачи банок с мочой через дырку в стене?
Не верю!
Ответ Тим-сиб
Заново - это без взяток, допинга, "русского дома", подарочных бмв и квартир и без передачи банок с мочой через дырку в стене? Не верю!
Ээээ, ну чо ты начал-то. Это другое!
Ответ Тим-сиб
Заново - это без взяток, допинга, "русского дома", подарочных бмв и квартир и без передачи банок с мочой через дырку в стене? Не верю!
Заново,с равными правами для всех спортсменов...нас отстранили за нарушение Олимпийского перемирия,США и Израиль начали агрессию так же незадолго до Параолимпийских игр! Аргументы будут,или кроме минусов у вас(поборников свобод и демократий) их нет?!
не пускают в италию,вот и запил с горя.🤡
Ответ фанат спартака с 1967
не пускают в италию,вот и запил с горя.🤡
А ему и не надо в Италию. У него Финляндия всегда под рукой.
Ну надо так надо. Дегтярëву поручение дайте, верняк тема.
Можно на базе оргкомитета Игр Дружбы создать новый МОК! У них тем более наверное деньги уже все закончилось, и нужно ещё бы выделить.

Всемирные игры дружбы — спортивные соревнования, которые планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве[1], однако сначала перенесли на 2025 год[2], а позже указом Президента РФ были отложены «до особого решения»
Ответ Добрый_Ээх
мож бахнем?!
Комментарий удален модератором
Ответ Вечно в бане
Комментарий удален модератором
он вам не Димон ©
Это бывший президент России что ли? 😊😊😊
Ответ Melnikov1968
Это бывший президент России что ли? 😊😊😊
Ну вы и публика !
Ни один из трёх Президентов России вам не по нраву !
Ответ Melnikov1968
Это бывший президент России что ли? 😊😊😊
Позорище... Плевать блин... 🤦🤷
О, бадминтонист, очнулся.
Ответ Куприн
О, бадминтонист, очнулся.
Комментарий скрыт
Ответ Куприн
О, бадминтонист, очнулся.
Орнитолог. Кря-кря.
Думу тоже надо распустить, а после , обратно собрать, вспомнив про честные выборы
Распустил один такой. Пока мы можем только стучаться в закрытую дверь. Мы даже в суд боимся обратиться, а вдруг они разозлятся и перестанут нам обещать, что пустят. Если хочешь добиться своего, надо за это бороться, обращаться в суды, создавать коалиции союзников, тем самым не давать покоя противнику. А всякие просьбы, пустые заявления и лизание чужой "жопы", никогда не приведут к успеху.
Иди, распускай, делов-то...
Почитай потом еще раз сказки от де Кубертена на ночь, этот наивняк про "спорт без политики". Где есть флаг и гимн, там автоматом присутствует политика...
Ответ Data Architector
Иди, распускай, делов-то... Почитай потом еще раз сказки от де Кубертена на ночь, этот наивняк про "спорт без политики". Где есть флаг и гимн, там автоматом присутствует политика...
В НХЛ перед каждым матчем играется гимн США или Канады. Но там одинаково восхищаются что рекордами Овечкина, что игрой Макдэвида, что волшебством Кучерова, что голами Пастерняка, что щелчками Хары, что спасениями Шестеркина или Бобровского, что передачами Драйзайтля, что шайбами "Усов" или Лайне/Ахо условного
Ответ Joe Burrow
В НХЛ перед каждым матчем играется гимн США или Канады. Но там одинаково восхищаются что рекордами Овечкина, что игрой Макдэвида, что волшебством Кучерова, что голами Пастерняка, что щелчками Хары, что спасениями Шестеркина или Бобровского, что передачами Драйзайтля, что шайбами "Усов" или Лайне/Ахо условного
Замечательно, а что меняет? НХЛ - это не международный чемпионат, где во славу победителя звучит гимн и поднимается флаг. А вот о победе США на олимпиаде Ткачак заявил "Соединенные Штаты Америки - величайшая страна в мире - заслуживают этого. Мы так долго стучались в дверь, и сейчас хоккей принадлежит нам". Пропаганда обыкновенная...
При высказывании российских чиновников о спортивных победах пропаганды выше крыши, про рекорды Овечкина без упоминания, что он россиянин - тоже редкость. Все победы на ЧМ сопровождаются поздравлениями главного спортсмена с упоминанием "это мы вопреки нашим врагам". Да и Макрон по поводу какой-то знаковой победы на последней олимпиаде тоже подобные речи выдавал...
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
2 марта, 14:13
Свищев об ударах США и Израиля по Ирану: «МОК почему-то молчит. Посмотрим, насколько они проявят принципиальность»
1 марта, 17:13
Рекомендуем
Главные новости
Данил Лысенко: «Я не понимаю людей, которые, приехав на Сахалин, жалуются на 8 часов разницы с домом. Спортсмены должны быть готовы ко всему, все в плюс-минус равных условиях»
вчера, 10:07
Песков о позиции МОК по спортсменам из США и Израиля: «Не понимаю, почему в отношении нас действует другая позиция»
вчера, 06:10
27 кенийских спортсменов временно отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил
3 марта, 14:50
Данил Лысенко: «Должен был брать высоту 2,34, а главное – мог»
3 марта, 14:16
Дегтярев объявил о переименовании Спартакиады сильнейших в Спартакиаду народов России среди сильнейших спортсменов
3 марта, 12:41
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
3 марта, 10:47
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
3 марта, 10:18
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
3 марта, 09:55
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
3 марта, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
2 марта, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем