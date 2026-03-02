Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»

Медведев: МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что олимпийское движение надо распустить и собрать заново.

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена », – сказал Медведев.

Ранее МОК не стал отвечать на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана.

«Да плевать на это вообще», – ответил Медведев на вопрос, есть ли вероятность принятия таких мер со стороны МОК.