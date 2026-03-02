МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
МОК не ответил на вопрос о санкциях к участникам конфликта на Ближнем Востоке.
Международный олимпийский комитет (МОК) не ответил на вопрос ТАСС о потенциальных санкциях в отношении участников конфликта на Ближнем Востоке.
28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.
На запрос Спортса’’ по этой теме МОК тоже не ответил.
Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Будут молчать, пока не пришлют обновленную методичку, ведь прекрасно на самом деле все всё понимают, но им не за это платят)
Дай им волю , так они и Афганистан с КНДРом отстранят , а не только Россию !
Нет предела человеческой мерзости , как говорил Бышовец
Соврут ещё раз. Открыто и нагло.
Наши останутся отстранёнными. Отстранят ещё Иран для обеспечения их безопасности.
По итогу могут отмолчаться и отстранить Иран от участия в международных соревнованиях, за то что не пляшут под дудку дяди Сэма.
Надо им задать вопрос о возвращении России тогда)
Описать реакцию МОК на 24.02.2022.
Описать реакцию МОК на 28.02.2026.
И спросить, в чём же принципиальная разница между ситуациями. Она обязательно должна быть, раз реакция МОК противоположна.
Иначе, МОК - частная лавочка своего руководства, не может всерьёз восприниматься, а, следовательно, должен быть распущен и переучреждён с нуля. МОК обязан найти ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ разницу и указать её. Или самораспуститься.
"Это другое" ?