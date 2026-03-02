144

МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана

Международный олимпийский комитет (МОК) не ответил на вопрос ТАСС о потенциальных санкциях в отношении участников конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана.

На запрос Спортса’’ по этой теме МОК тоже не ответил.

Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Это же другое 🤡
Ответ Мэй Касахара
Это же другое 🤡
Кто ж его посадит, он же памятник (с)
Ответ Мэй Касахара
Это же другое 🤡
МОК берут пример с "либералов" местных: когда ответ "Это другое" уже не прокатывает, нужно просто игнорировать факты и не отвечать на вопросы)
Будут молчать, пока не пришлют обновленную методичку, ведь прекрасно на самом деле все всё понимают, но им не за это платят)
это дружеские бомбы и демократические ракеты
Ответ Добрый_Ээх
это дружеские бомбы и демократические ракеты
Эти нехорошие люди до сих пор всякие Тайвани держат в Олимпийском движении !
Дай им волю , так они и Афганистан с КНДРом отстранят , а не только Россию !
Нет предела человеческой мерзости , как говорил Бышовец
Ответ Добрый_Ээх
это дружеские бомбы и демократические ракеты
Неее, это они так отмечают победу сборной США по хоккею, с фейерверками
Икеа хотя бы уйдет из США и Израиля теперь?
Ответ Alexander Prokofyev
Икеа хотя бы уйдет из США и Израиля теперь?
Из Сша в Израиль, а из Израиля в Сша. Закажу, пожалуй, что-нить из Вкусно и точка - Алабама.
Ответ Alexander Prokofyev
Икеа хотя бы уйдет из США и Израиля теперь?
Латвия начнёт досмотр машин с американскими номерами.:))))))))))
А что они могут ответить? Что санкции у них только для нашей страны и наших спортсменов предусмотрены?
Ответ olvl
А что они могут ответить? Что санкции у них только для нашей страны и наших спортсменов предусмотрены?
Ну они же уже врали, что поддерживают равные условия для всех спортсменов, что спортсмены не отвечают за действия правительств.
Соврут ещё раз. Открыто и нагло.
Наши останутся отстранёнными. Отстранят ещё Иран для обеспечения их безопасности.
Ответ olvl
А что они могут ответить? Что санкции у них только для нашей страны и наших спортсменов предусмотрены?
да. Надо добиваться от МОК признания, что это именно дискриминация россиян.
Лицемеры, наложили полные штаны.
После ковровых бомбардировок Сербии-отстранили Сербию.
МОК с пониженной социальной ответственностью.
По итогу могут отмолчаться и отстранить Иран от участия в международных соревнованиях, за то что не пляшут под дудку дяди Сэма.
Ожидаемо засунули головы в песок) а наших всего через 3-4 дня после начала СВО забанили)
Надо им задать вопрос о возвращении России тогда)
Надо было сформулировать вопрос иначе.
Описать реакцию МОК на 24.02.2022.
Описать реакцию МОК на 28.02.2026.
И спросить, в чём же принципиальная разница между ситуациями. Она обязательно должна быть, раз реакция МОК противоположна.
Ответ Timur_A
Надо было сформулировать вопрос иначе. Описать реакцию МОК на 24.02.2022. Описать реакцию МОК на 28.02.2026. И спросить, в чём же принципиальная разница между ситуациями. Она обязательно должна быть, раз реакция МОК противоположна.
Комментарий удален пользователем
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Реакция МОК зависит от ПРИНЦИПОВ, которые не меняются со сменой руководства.
Иначе, МОК - частная лавочка своего руководства, не может всерьёз восприниматься, а, следовательно, должен быть распущен и переучреждён с нуля. МОК обязан найти ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ разницу и указать её. Или самораспуститься.
А какого ответа вы ждете?
"Это другое" ?
Ответ Ночная Фурия
А какого ответа вы ждете? "Это другое" ?
А что, надо поджать хвост и даже вопросов не задавать бандитам и лицемерам?
Ответ azure
А что, надо поджать хвост и даже вопросов не задавать бандитам и лицемерам?
Жалко, что ни у них, ни у вас нет такой храбрости, чтобы своим бандитам и лицемерам вопросы задавать.
