МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана

МОК не ответил на вопрос о санкциях к участникам конфликта на Ближнем Востоке.

Международный олимпийский комитет (МОК) не ответил на вопрос ТАСС о потенциальных санкциях в отношении участников конфликта на Ближнем Востоке. 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. На запрос Спортса’’ по этой теме МОК тоже не ответил. Теперь МОК накажет США и Израиль за нарушение олимпийского перемирия?