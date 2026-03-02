Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»

Дегтярев: 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о реализации программы «Спорт России» в 2025 году.

«В 2025 году завершено строительство 22 капитальных объектов спорта, построено 119 «умных» спортплощадок и поставлено 370 комплектов оборудования для площадок ГТО, а 295 школ олимпийского резерва и 22 спортивных организации в новых регионах получили новое оборудование.

26 регионов впервые получили субсидии на капремонт 44 объектов спорта.

По программе «Земский тренер», которая была запущена в 2025 году в пилотном режиме, выплаты получили первые 74 тренера, которые переехали и заключили 5-летний контракт на работу в малонаселенных пунктах.

С этого года программа заработала во всех регионах, кроме городов федерального значения.

В целом реализация госпрограммы «Спорт России» в 2025 году обеспечила достижение запланированных результатов и устойчивое развитие в сфере физической культуры и спорта», – написал Дегтярев .