  • Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»
Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о реализации программы «Спорт России» в 2025 году.

«В 2025 году завершено строительство 22 капитальных объектов спорта, построено 119 «умных» спортплощадок и поставлено 370 комплектов оборудования для площадок ГТО, а 295 школ олимпийского резерва и 22 спортивных организации в новых регионах получили новое оборудование.

26 регионов впервые получили субсидии на капремонт 44 объектов спорта.

По программе «Земский тренер», которая была запущена в 2025 году в пилотном режиме, выплаты получили первые 74 тренера, которые переехали и заключили 5-летний контракт на работу в малонаселенных пунктах.

С этого года программа заработала во всех регионах, кроме городов федерального значения.

В целом реализация госпрограммы «Спорт России» в 2025 году обеспечила достижение запланированных результатов и устойчивое развитие в сфере физической культуры и спорта», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
Глупый министр рассказывает об умных площадках. Сюр какой-то
Жду хоть один коммент, что там, где человек живёт, реально построили умную площадку)))
Ответ Мистер Блин
Жду хоть один коммент, что там, где человек живёт, реально построили умную площадку)))
первая мысль, что на площадке фонари с датчиками движения
От слова "земский" тянет чем-то крестьянско-крепостным.
Ответ Melnikov1968
От слова "земский" тянет чем-то крестьянско-крепостным.
Крестьян в деревнях уже почти нет, а крепостные много где
Ответ Melnikov1968
От слова "земский" тянет чем-то крестьянско-крепостным.
Земский доктор раньше было, а земский тренер впервые слышу.
подозреваю, что эти спортплощадки умнее дегтярева
"Земский" это значит, что мы откатываемся в начало прошлого века? Это не рост получается
Цифры-цифры-цифры... И ноль здравого смысла.
Что в 119 раз больше, чем до 1917 года!
А можно нам в Иркутск вместо одной умной, штук 20 обыкновенных баскетбольных площадок!!
74 на всю страну... Массово конечно
Умные спортплощадки?! Я, кажись, совсем состарился. Давление всем тренирующимся замеряют, голы сами считают, форму гладят, просят уйти в бомбоубежище? Это что за зверь вообще? Ааааа, япони. Догадался, в смысле. Если с ракеткой пришел - она автоматически корт, а если с мячом, то вычисляет какой мяч и перестраивается под баскетбол, волейбол, или футбол. Круто. Не знал, что у нас такие есть.
Ответ His Dudeness
Умные спортплощадки?! Я, кажись, совсем состарился. Давление всем тренирующимся замеряют, голы сами считают, форму гладят, просят уйти в бомбоубежище? Это что за зверь вообще? Ааааа, япони. Догадался, в смысле. Если с ракеткой пришел - она автоматически корт, а если с мячом, то вычисляет какой мяч и перестраивается под баскетбол, волейбол, или футбол. Круто. Не знал, что у нас такие есть.
А если мужики с бутылкой и домино?
Ответ Катя СПб
А если мужики с бутылкой и домино?
Ну я предполагаю, что стаканы как-то образуются. Она же не дура.
Рекомендуем