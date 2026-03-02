  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»
24

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о достижениях российских спортсменов на международных стартах в прошлом году.

«В рамках ЕКП в 2025 году проведено более 13,5 тыс. спортивных мероприятий, включая международные соревнования и общероссийские массовые события, активно развивался адаптивный спорт и мероприятия для участников СВО.

В 2025 году российские спортсмены, несмотря на внешние ограничения, завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы», – написал Дегтярев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
ОКР
24 комментария
Я запутался: мы принимаем участие в международных соревнованиях или нет? То говорят, что во Францию на ОИ ехать нельзя, то медальки считают...
Ответ NickN
Я запутался: мы принимаем участие в международных соревнованиях или нет? То говорят, что во Францию на ОИ ехать нельзя, то медальки считают...
Медальки для отчётов в Кремль, там таких вопросов как Ваш не задают.
Ответ NickN
Я запутался: мы принимаем участие в международных соревнованиях или нет? То говорят, что во Францию на ОИ ехать нельзя, то медальки считают...
На ОИ в Париже допустили не всех, на другие соревнования допускали если что, в 2025 гораздо больше. Тут как бы про 2025 год. И во время ои в Париже Дегтярев не был министром спорта. Так что твой комментарий абсолютно мимо
ахахахахахахаха))))))))))))))))))))
во заливает....
Ответ catcher69
ахахахахахахаха)))))))))))))))))))) во заливает....
А что заливает? Это так. Вот вчера Аристархов выиграл золото чемпионата Европы. Ты в курсе насчет этого? Очевидно нет. Потому что за спортом ты не следишь. Но при этом считаешь компетентным оценивать такие показатели
Ответ ymuller
А что заливает? Это так. Вот вчера Аристархов выиграл золото чемпионата Европы. Ты в курсе насчет этого? Очевидно нет. Потому что за спортом ты не следишь. Но при этом считаешь компетентным оценивать такие показатели
Кто ???
Общероссийские массовые события ещё впереди
Прям приемный отец всех наших побед вырисовывается....
А если еще приплюсовать все медали Адама Кадырова...
Несмотря на ограничения аж 136 моделей завоевали, По каким видам спорта, где завоевали, ..сколько спортсменов допустили., это много? Так у нас во всём, а если полноценный допуск будет , сколько медалей завоюем , 1 000 или 100 000. Какой-то бред 😡
А можно весь список, пожалуйста? Страна ведь должна знать своих героев.
Помню ЧМ по плаванию, боксу, борьбе, гимнастике. Если напрячь я, ещё шесть-семь назову. Но 49 это не для меня.
Ответ Melnikov1968
Помню ЧМ по плаванию, боксу, борьбе, гимнастике. Если напрячь я, ещё шесть-семь назову. Но 49 это не для меня.
Расшифровка
1 - ЧМ по хоккею среди девушек до 20 лет
2 - ЧМ по хоккею среди взрослых девушек
3 - ЧМ по хоккею среди юношей до 18 лет
4 - ЧМ по хоккею среди юношей до 20 лет
5 - ЧМ по хоккею среди взрослых юношей
и так далее и тому подобное
К слову ЧМ по борьбе среди мальчиков, весом до 60 кг проходит в Испании. А среди мальчиков, весом до 70 кг в Италии. Это уже ДВА разных чемпионата по идее, как я понял его слова
Ответ antoshka-2
Расшифровка 1 - ЧМ по хоккею среди девушек до 20 лет 2 - ЧМ по хоккею среди взрослых девушек 3 - ЧМ по хоккею среди юношей до 18 лет 4 - ЧМ по хоккею среди юношей до 20 лет 5 - ЧМ по хоккею среди взрослых юношей и так далее и тому подобное К слову ЧМ по борьбе среди мальчиков, весом до 60 кг проходит в Испании. А среди мальчиков, весом до 70 кг в Италии. Это уже ДВА разных чемпионата по идее, как я понял его слова
Туше.
136 олимпийских медалей и это без игр Дружбы и игр БРИКС которые гораздо круче
И это без игр дружбы , не дружбы и так далее.
Наконец-то прорыв !
