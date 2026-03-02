Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»

Дегтярев: в 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей на ЧМ и ЧЕ.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о достижениях российских спортсменов на международных стартах в прошлом году.

«В рамках ЕКП в 2025 году проведено более 13,5 тыс. спортивных мероприятий, включая международные соревнования и общероссийские массовые события, активно развивался адаптивный спорт и мероприятия для участников СВО.

В 2025 году российские спортсмены, несмотря на внешние ограничения, завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы», – написал Дегтярев .