Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»
Дегтярев: в 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей на ЧМ и ЧЕ.
Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о достижениях российских спортсменов на международных стартах в прошлом году.
«В рамках ЕКП в 2025 году проведено более 13,5 тыс. спортивных мероприятий, включая международные соревнования и общероссийские массовые события, активно развивался адаптивный спорт и мероприятия для участников СВО.
В 2025 году российские спортсмены, несмотря на внешние ограничения, завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы», – написал Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Михаила Дегтярева
во заливает....
1 - ЧМ по хоккею среди девушек до 20 лет
2 - ЧМ по хоккею среди взрослых девушек
3 - ЧМ по хоккею среди юношей до 18 лет
4 - ЧМ по хоккею среди юношей до 20 лет
5 - ЧМ по хоккею среди взрослых юношей
и так далее и тому подобное
К слову ЧМ по борьбе среди мальчиков, весом до 60 кг проходит в Испании. А среди мальчиков, весом до 70 кг в Италии. Это уже ДВА разных чемпионата по идее, как я понял его слова
Наконец-то прорыв !