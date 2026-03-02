Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»

Дегтярев: доля граждан, систематически занимающихся спортом, достигла 62,6%.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о развитии массового спорта в России.

«Только сегодня мы получили окончательные данные за 2025 год по базовому показателю – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, он достиг уровня 62,6% при плане 59,8%.

Среди граждан трудоспособного возраста показатель составил 65,1% при плане 59,8%, среди сельского населения – 53% при плане 48%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составил 64% и соответствует плану. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, достигла 26% при плане 25%.

Еще один важный показатель – уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом, включенный в Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Этот показатель используется также для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России и измеряется администрацией президента России. По итогам 2025 года он составил 65,2% при плановом значении 61,5%», – заявил Дегтярев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.