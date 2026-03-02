  • Спортс
  Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»
Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о развитии массового спорта в России. 

«Только сегодня мы получили окончательные данные за 2025 год по базовому показателю – доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, он достиг уровня 62,6% при плане 59,8%.

Среди граждан трудоспособного возраста показатель составил 65,1% при плане 59,8%, среди сельского населения – 53% при плане 48%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями составил 64% и соответствует плану. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, достигла 26% при плане 25%.

Еще один важный показатель – уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом, включенный в Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Этот показатель используется также для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России и измеряется администрацией президента России. По итогам 2025 года он составил 65,2% при плановом значении 61,5%», – заявил Дегтярев на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
У сельского населения уровень 100%, без физической активности на селе делать нечего: скотину кормить, коров доить, сено запасать, дрова колоть и т.д. Это я этим горе-статистам подсказываю
И всё это с фитнес-трекером
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом, достигла 26% при плане 25%.

У нас в стране пандусов нормальных 1 на тысячи домов, пятиэтажки без лифта, многие колясочники из дома выйти не могут. Уж этих-то цифр постеснялся бы!
Кто все эти люди? Еще и систематически. Цифра явно завышена. Процентов 30 в реальности и то вряд ли
Мы компанией, уже года два, стабильно по средам, играем в баре в дартс, под пивко) чем не систематическое занятие спортом🤷‍♂️
Я все лето катаюсь на велосипеде с корешами, до набережной, где бухаем, до дачи, где бухаем, просто по округе до лавочки, на которой бухаем. Тоже вхожу в мишкин процент?
Перед дедушкой отчитываюся, что население в большинстве своём здорово и готово следовать согласно плану.
это и есть культ личности
Самое главное, что ведь никто это не сможет проверить.
Можно было бы над этим всем посмеяться, если бы это не говорил настоящий министр, грустно становиться как-то, и такие же липовые цифры боюсь везде((
Ладно министр, а вот когда его цифры озвучивает гарант!((
На эту тему был старый анекдот:
- С 1929 года запрещено плевать в потолок!
- Почему??
- Потому что с него взят первый пятилетний план!
А кто считал? Памфилова?
Пробежался 2 раза за маршруткой - легкоатлет, сыграл в CS - киберспортсмен.
Капец, вот так они всё и считают, устойчивый рост , а реально жизнь дорожает и население думает совсем о другом, и это точно не спорт.. 😡
Это государство заботится, чтобы население не страдало от лишнего веса
