Команда Большунова победила в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике

Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России по легкой атлетике.

Команда лыжника Александра Большунова одержала победу в медиаэстафете 4 по 200 м на зимнем чемпионате России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.

За команду желтых, помимо Большунова, бежали горнолыжник Иван Кузнецов , легкоатлетка София Мирошниченко и журналист Илья Латыпов. Они финишировали с результатом 1.54,84.

Второй стала команда оранжевых (1.55,03), за которую выступали Степан Журавченко, Андрей Лукин, Алексей Зырянов и Вероника Степанова , третьей – команда фиолетовых (1.55,82), в составе которой были Александр Хорошилов , Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Денис Спицов .