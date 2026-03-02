9

Команда Большунова победила в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике

Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России по легкой атлетике.

Команда лыжника Александра Большунова одержала победу в медиаэстафете 4 по 200 м на зимнем чемпионате России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.

За команду желтых, помимо Большунова, бежали горнолыжник Иван Кузнецов, легкоатлетка София Мирошниченко и журналист Илья Латыпов. Они финишировали с результатом 1.54,84. 

Второй стала команда оранжевых (1.55,03), за которую выступали Степан Журавченко, Андрей Лукин, Алексей Зырянов и Вероника Степанова, третьей – команда фиолетовых (1.55,82), в составе которой были  Александр Хорошилов, Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Денис Спицов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Большунов и здесь не поддался Степановой. Характер чемпиона.)
Когда я вижу везде "Медиа", то это можно не смотреть.
Похоже организаторы закосплеили имена из "Бешеных псов" Тарантино 😁
Ну, это важная новость..
Так что там было, гладкий бег?
Ответ Guillermo
Так что там было, гладкий бег?
Это были прыжки через "..козла"
Эт че за монстр франкенштейна?
Приезжай, бери медаль, цирк да и только 😆😉
