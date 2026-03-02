Команда Большунова победила в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике
Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России по легкой атлетике.
Команда лыжника Александра Большунова одержала победу в медиаэстафете 4 по 200 м на зимнем чемпионате России по легкой атлетике в Южно-Сахалинске.
За команду желтых, помимо Большунова, бежали горнолыжник Иван Кузнецов, легкоатлетка София Мирошниченко и журналист Илья Латыпов. Они финишировали с результатом 1.54,84.
Второй стала команда оранжевых (1.55,03), за которую выступали Степан Журавченко, Андрей Лукин, Алексей Зырянов и Вероника Степанова, третьей – команда фиолетовых (1.55,82), в составе которой были Александр Хорошилов, Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Денис Спицов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Большунов и здесь не поддался Степановой. Характер чемпиона.)
Когда я вижу везде "Медиа", то это можно не смотреть.
Похоже организаторы закосплеили имена из "Бешеных псов" Тарантино 😁
Ну, это важная новость..
Так что там было, гладкий бег?
Это были прыжки через "..козла"
Эт че за монстр франкенштейна?
Приезжай, бери медаль, цирк да и только 😆😉
