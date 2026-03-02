Чемпионат России в залах. Ткалич, Королева, Москвитина, Афонин, Арасланов одержали победы
Ткалич, Королева, Афонин победили на чемпионате России по легкой атлетике .
2 марта в Южно-Сахалинске прошел третий день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.
Чемпионат России в залах
Южно-Сахалинск
Женщины
Прыжки в высоту
1. Кристина Королева – 1,91
2. Полина Парфененко – 1,86
3. Надежда Андрюхина – 1,86
400 м
1. Полина Ткалич – 51,78
2. Дарья Тихонова – 53,48
3. Валерия Савенкова – 53,59
Пятиборье
1. Валерия Москвитина – 4512
2. Марианна Бакосова – 4348
3. Анна Алферова – 4235
Мужчины
400 м
1. Артем Арасланов – 47,01
2. Федор Кулаков – 47,08
3. Максим Федяев – 47,25
Тройной прыжок
1. Илья Телькунов – 17,00
2. Дмитрий Чижиков – 16,81
3. Виталий Павлов – 16,58
Ядро
1. Максим Афонин – 20,57
2. Семен Бородаев – 20,06
3. Александр Бабенко – 18,71
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем