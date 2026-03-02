Чемпионат России в залах. Ткалич, Королева, Москвитина, Афонин, Арасланов одержали победы

Ткалич, Королева, Афонин победили на чемпионате России по легкой атлетике .

2 марта в Южно-Сахалинске прошел третий день зимнего чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России в залах

Южно-Сахалинск

Женщины

Прыжки в высоту

1. Кристина Королева – 1,91

2. Полина Парфененко – 1,86

3. Надежда Андрюхина – 1,86

400 м

1. Полина Ткалич – 51,78

2. Дарья Тихонова – 53,48

3. Валерия Савенкова – 53,59

Пятиборье

1. Валерия Москвитина – 4512

2. Марианна Бакосова – 4348

3. Анна Алферова – 4235

Мужчины

400 м

1. Артем Арасланов – 47,01

2. Федор Кулаков – 47,08

3. Максим Федяев – 47,25

Тройной прыжок

1. Илья Телькунов – 17,00

2. Дмитрий Чижиков – 16,81

3. Виталий Павлов – 16,58

Ядро

1. Максим Афонин – 20,57

2. Семен Бородаев – 20,06

3. Александр Бабенко – 18,71