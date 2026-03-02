Прыгунья в длину Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом

Елена Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом.

Российская прыгунья в длину Елена Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом.

«В начале февраля у меня возникли проблемы с ахиллом, поэтому решили поберечь здоровье и полноценно подготовиться к летнему сезону», — рассказала Соколова.

Спортсменке 39 лет, она является серебряным призером Олимпиады-2012.