Прыгунья в длину Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом
Елена Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом.
Российская прыгунья в длину Елена Соколова пропустит зимний сезон из-за проблем с ахиллом.
«В начале февраля у меня возникли проблемы с ахиллом, поэтому решили поберечь здоровье и полноценно подготовиться к летнему сезону», — рассказала Соколова.
Спортсменке 39 лет, она является серебряным призером Олимпиады-2012.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Так зимний сезон уже закончился
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем