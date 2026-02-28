18

Британец Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Британец Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

Британский специалист Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

Френклтону 44 года, в прошлом он являлся разгоняющим сборной Великобритании по бобслею, выступал на этапах Кубка мира и Европы.

«Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать вместе с рядом спортсменов, включая нашего сильнейшего бегуна Константина Крылова, на сбор в Турции. Фреклтон уже приезжал на юношеское первенство России в Ульяновске, а сейчас находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с нашими спортсменами и тренерами.

Сейчас мы с ним выстраиваем предварительный план подготовки на март-апрель. Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости», – рассказал тренер сборной России Руслан Мащенко.

«Британский специалист Райан Фреклтон присоединится к тренерскому штабу национальной сборной в рамках реализации стратегии развития легкой атлетики в России. В его профессиональном портфолио работа с такими призерами Олимпийских игр, как Джоди Уильямс, Имани-Лара Лансиквот и Нетанил Митчелл Блэйк.

Подход Фреклтона к работе со спортсменами сочетает научно-обоснованные методики развития скоростно силовых качеств, анализ биомеханики движения для оптимизации техники и использование цифровых инструментов мониторинга нагрузки.

Назначение Фреклтона – важный шаг в модернизации системы подготовки резерва сборной. Первоначально он будет курировать направление спринта в группе резера, внедряя передовые методики подготовки и инновационные подходы к тренировочному процессу», – сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Райан Фреклтон
logoсборная России жен
Константин Крылов
Руслан Мащенко
ВФЛА
logoсборная России
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Британец? Тренером? В эти времена? Прям неожиданно...
Ответ sancho81
Британец? Тренером? В эти времена? Прям неожиданно...
ну может, у него папа в какой-нибудь ира служил, и он против британской монархии в целом)
Два вопроса: зачем и #####?
Ответ forromb
Два вопроса: зачем и #####?
А вдруг?)
Его взяли не как экс-бобслеиста, а как тренера который работал с легкоатлетами сборной Великобритании. Имани-Лара Лансиквот, например с серебром в эстафете в Париже
Неделю назад в британской прессе разгоняли немного, что сманивают
Ох чувствую разблокирован новый персонаж на спортсе 😁 ждём заголовки типа:
"британец Фреклтон: Москва гораздо лучше Лондона" или типа того
Ответ Blackrock
Ох чувствую разблокирован новый персонаж на спортсе 😁 ждём заголовки типа: "британец Фреклтон: Москва гораздо лучше Лондона" или типа того
А когда покинет будет поливать грязью.
Похоже в подражании игровым видам спорта, взяли иностранца - из бобслея… даааа.. можно предположить, что главное - наверх отчитаться, что идем по пути прогресса и используем современные технологии. Очень бы хотелось узнать, кто автор этого решения, какая зарплата у этого «специалиста», особенно в сравнении с нашими тренерами, и какого эффекта предполагается достичь хотя бы через год?!
Ответ Ollll
Похоже в подражании игровым видам спорта, взяли иностранца - из бобслея… даааа.. можно предположить, что главное - наверх отчитаться, что идем по пути прогресса и используем современные технологии. Очень бы хотелось узнать, кто автор этого решения, какая зарплата у этого «специалиста», особенно в сравнении с нашими тренерами, и какого эффекта предполагается достичь хотя бы через год?!
В бобслей многие как раз из лёгкой атлетики приходят. А в качестве тренера он уже работал с британскими легкоатлетами.
Ответ Ollll
Похоже в подражании игровым видам спорта, взяли иностранца - из бобслея… даааа.. можно предположить, что главное - наверх отчитаться, что идем по пути прогресса и используем современные технологии. Очень бы хотелось узнать, кто автор этого решения, какая зарплата у этого «специалиста», особенно в сравнении с нашими тренерами, и какого эффекта предполагается достичь хотя бы через год?!
Мне тоже такое кажется. Нет чтобы методики узнать и фарму, наши зовут шпионов в свою сборную. Ещё и брита.
Завтра заявит что его не так поняли.
Прошел первый соревновательный день на ЧР в помещении. На сайте полный игнор и забвение
Будет жарко , это точно! Вперед!!
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении
23 февраля, 06:55
Фрадков о переносе ЧР на Сахалин: «Решение абсолютно выверенное. Миссия спорта – объединение людей»
8 февраля, 11:03
Фрадков о допуске легкоатлетов: «Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее»
8 февраля, 10:48
Рекомендуем
Главные новости
Фрадков о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Это историческое событие. Со всех точек зрения – получилось очень хорошо»
сегодня, 10:47
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
сегодня, 10:18
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
сегодня, 09:55
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
сегодня, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
вчера, 20:59
Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»
вчера, 16:10
МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
вчера, 14:13
Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»
вчера, 13:24
Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»
вчера, 13:15
Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»
вчера, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем