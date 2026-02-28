Британец Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

Британский специалист Райан Фреклтон стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике.

Френклтону 44 года, в прошлом он являлся разгоняющим сборной Великобритании по бобслею, выступал на этапах Кубка мира и Европы.

«Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать вместе с рядом спортсменов, включая нашего сильнейшего бегуна Константина Крылова, на сбор в Турции. Фреклтон уже приезжал на юношеское первенство России в Ульяновске, а сейчас находится в Южно-Сахалинске, где знакомится с нашими спортсменами и тренерами.

Сейчас мы с ним выстраиваем предварительный план подготовки на март-апрель. Пока он отвечает за весь резервный состав сборной, но в будущем, я думаю, он будет отвечать за спринт, барьерный бег, а также работать с прыгунами над повышением скорости», – рассказал тренер сборной России Руслан Мащенко.

«Британский специалист Райан Фреклтон присоединится к тренерскому штабу национальной сборной в рамках реализации стратегии развития легкой атлетики в России. В его профессиональном портфолио работа с такими призерами Олимпийских игр, как Джоди Уильямс, Имани-Лара Лансиквот и Нетанил Митчелл Блэйк.

Подход Фреклтона к работе со спортсменами сочетает научно-обоснованные методики развития скоростно силовых качеств, анализ биомеханики движения для оптимизации техники и использование цифровых инструментов мониторинга нагрузки.

Назначение Фреклтона – важный шаг в модернизации системы подготовки резерва сборной. Первоначально он будет курировать направление спринта в группе резера, внедряя передовые методики подготовки и инновационные подходы к тренировочному процессу», – сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).