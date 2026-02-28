Сергей Шубенков: «Легкая атлетика из-за отстранения пострадала очень сильно, просто колоссально»

Шубенков: легкая атлетика из-за отстранения пострадала просто колоссально.

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал, как отстранение от международных турниров повлияло на российскую легкую атлетику.

«Легкая атлетика пострадала очень сильно, просто колоссально. Мое поколение, которое еще успело зацепить международные старты в нейтралах, где-то немного побегать, сейчас уже уходит.

Новое поколение, ребята, которым от 22 до 25 лет должны прямо сейчас раскрываться именно на международном уровне, ездить на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Там всех разваливать и побеждать. Но у них нет этой возможности. Получается, что молодежь, которая росла и развивалась, теперь не сможет сделать следующий шаг.

Я сам понял, что буду претендовать на чемпионат мира только спустя восемь лет занятий легкой атлетикой. Поэтому начальный этап не зависит от всей этой ситуации. То есть дети приходят в секции, ребятки тренируются. Но когда они до определенного потолка дорастают, очень жаль, что этот потолок сейчас там, где он есть. Вот это я считаю, конечно, катастрофой», – сказал Шубенков.