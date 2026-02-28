4

Сергей Шубенков: «Легкая атлетика из-за отстранения пострадала очень сильно, просто колоссально»

Шубенков: легкая атлетика из-за отстранения пострадала просто колоссально.

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков рассказал, как отстранение от международных турниров повлияло на российскую легкую атлетику.

«Легкая атлетика пострадала очень сильно, просто колоссально. Мое поколение, которое еще успело зацепить международные старты в нейтралах, где-то немного побегать, сейчас уже уходит.

Новое поколение, ребята, которым от 22 до 25 лет должны прямо сейчас раскрываться именно на международном уровне, ездить на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Там всех разваливать и побеждать. Но у них нет этой возможности. Получается, что молодежь, которая росла и развивалась, теперь не сможет сделать следующий шаг.

Я сам понял, что буду претендовать на чемпионат мира только спустя восемь лет занятий легкой атлетикой. Поэтому начальный этап не зависит от всей этой ситуации. То есть дети приходят в секции, ребятки тренируются. Но когда они до определенного потолка дорастают, очень жаль, что этот потолок сейчас там, где он есть. Вот это я считаю, конечно, катастрофой», – сказал Шубенков.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
logoСергей Шубенков
logoсборная России
logoсборная России жен
Бег
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Убитые пострадали сильнее, чем не побегавшие.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении
23 февраля, 06:55
Шубенков о продолжении карьеры: «Приму решение перед летним сезоном, когда начну к нему готовиться»
8 февраля, 10:02
«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты
7 февраля, 17:21
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России в залах. Лысенко, Мендаева, Нидбайкина, Николаев, Дубровский одержали победы
15 минут назад
Лавров о возможных санкциях в спорте против США и Израиля: «Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам»
38 минут назад
Глава ВФЛА Фрадков: «Находимся в коммуникации с World Athletics. Надеемся, вопрос нашего возвращения будет рассмотрен на совете организации»
сегодня, 09:09
«Врач посмотрела и сказала: «Абсцесс, надо резать». И практически сразу, почти на живую, разрезали». Кочанова о пропуске чемпионата России
вчера, 20:59
Дмитрий Медведев: «МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена»
вчера, 16:10
МОК не ответил на вопрос о возможных санкциях к Израилю и США из-за начала боевых действий против Ирана
вчера, 14:13
Михаил Дегтярев: «В 2025 году построено 119 «умных» спортплощадок. 74 тренера получили первые выплаты по программе «Земский тренер»
вчера, 13:24
Михаил Дегтярев: «В 2025 году российские спортсмены завоевали 136 медалей по олимпийским видам спорта на 49 чемпионатах мира и Европы»
вчера, 13:15
Министр спорта РФ: «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла уровня 62,6% при плане 59,8%»
вчера, 13:06
Команда Большунова победила в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике
вчера, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем