«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты
7 февраля в Москве прошел международный турнир по легкой атлетике «Русская зима».
Легкая атлетика
Москва
Мужчины
60 м
1. Салед Салем (Нигерия) – 6,48
2. Константин Крылов – 6,57
3. Дмитрий Устинов – 6,65
400 м
1. Данил Вешняков – 46,64
2. Никита Рыбак – 47,01
3. Артем Арасланов – 47,22
800 м
1. Слиман Мула (Алжир) – 1.45,48
2. Ноа Кибет (Кения) – 1.45,77
3. Дмитрий Пасечник – 1.47,45
Прыжки в длину
1. Артемий Коленченко – 7,93
2. Юрий Ожгибесов – 7,85
3. Родион Севастьянов – 7,74
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Степан Веткин – 2,30
3. Матвей Тычинкин – 2,25
Ядро
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,42
2. Максим Афонин – 20,35
3. Андрей Рарес (Румыния) – 20,27
Женщины
60 м
1. Юлия Караваева – 7,12
2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика) – 7,17
3. Ана Каролина Азеведо (Бразилия) – 7,18
400 м
1. Кристина Вершинина – 53,74
2. Полина Третьякова – 54,07
3. Елизавета Головатая – 54,10
1500 м
1. Хави Абера (Эфиопия) – 4.09,90
2. Бешату Гета (Эфиопия) – 4.11,90
3. Светлана Аплачкина (Россия) – 4.11,93
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,80
2. Татьяна Калинина – 4,50
3. Ирина Михайлова – 4,40
Прыжки в высоту
1. Кристина Королева – 1,92
2. Дакси Аделина (Куба) – 1,89
3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,89