«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты

Лысенко и Кнороз одержали победы на турнире «Русская зима» в Москве.

7 февраля в Москве прошел международный турнир по легкой атлетике «Русская зима». 

Легкая атлетика

«Русская зима»

Москва

Мужчины

60 м

1. Салед Салем (Нигерия) – 6,48

2. Константин Крылов – 6,57

3. Дмитрий Устинов – 6,65

400 м

1. Данил Вешняков – 46,64

2. Никита Рыбак – 47,01

3. Артем Арасланов – 47,22

800 м

1. Слиман Мула (Алжир) – 1.45,48

2. Ноа Кибет (Кения) – 1.45,77

3. Дмитрий Пасечник – 1.47,45

Прыжки в длину

1. Артемий Коленченко – 7,93

2. Юрий Ожгибесов – 7,85

3. Родион Севастьянов – 7,74

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Степан Веткин – 2,30

3. Матвей Тычинкин – 2,25

Ядро

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,42

2. Максим Афонин – 20,35

3. Андрей Рарес (Румыния) – 20,27

Женщины

60 м

1. Юлия Караваева – 7,12

2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика) – 7,17

3. Ана Каролина Азеведо (Бразилия) – 7,18

400 м

1. Кристина Вершинина – 53,74

2. Полина Третьякова – 54,07

3. Елизавета Головатая – 54,10

1500 м

1. Хави Абера (Эфиопия) – 4.09,90

2. Бешату Гета (Эфиопия) – 4.11,90

3. Светлана Аплачкина (Россия) – 4.11,93 

Прыжки с шестом

1. Полина Кнороз – 4,80

2. Татьяна Калинина – 4,50

3. Ирина Михайлова – 4,40

Прыжки в высоту

1. Кристина Королева – 1,92

2. Дакси Аделина (Куба) – 1,89

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,89

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Высокий уровень соревнований, показаны два лучших результата сезона в мире, у мужчин в беге на 60 метров, и у женщин в тройном прыжке.
Мария, что за безграмотность, кто-кто выиграл 400м? И где результаты барьерного бега?)
Ткалич вне конкурса что ли бежала?)
Ответ Лавочник баварии
Ткалич вне конкурса что ли бежала?)
Показали результаты первого финального забега. Второй забег был быстрее, и Вершинина в итоге заняла 6-е место.
Ответ Лавочник баварии
Ткалич вне конкурса что ли бежала?)
И Садовничева вслед за ней
