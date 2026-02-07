«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты

Лысенко и Кнороз одержали победы на турнире «Русская зима» в Москве.

7 февраля в Москве прошел международный турнир по легкой атлетике «Русская зима». Легкая атлетика «Русская зима» Москва Мужчины 60 м 1. Салед Салем (Нигерия) – 6,48 2. Константин Крылов – 6,57 3. Дмитрий Устинов – 6,65 400 м 1. Данил Вешняков – 46,64 2. Никита Рыбак – 47,01 3. Артем Арасланов – 47,22 800 м 1. Слиман Мула (Алжир) – 1.45,48 2. Ноа Кибет (Кения) – 1.45,77 3. Дмитрий Пасечник – 1.47,45 Прыжки в длину 1. Артемий Коленченко – 7,93 2. Юрий Ожгибесов – 7,85 3. Родион Севастьянов – 7,74 Прыжки в высоту 1. Данил Лысенко – 2,30 2. Степан Веткин – 2,30 3. Матвей Тычинкин – 2,25 Ядро 1. Олег Томашевич (Беларусь) – 20,42 2. Максим Афонин – 20,35 3. Андрей Рарес (Румыния) – 20,27 Женщины 60 м 1. Юлия Караваева – 7,12 2. Лираний Алонсо (Доминиканская Республика) – 7,17 3. Ана Каролина Азеведо (Бразилия) – 7,18 400 м 1. Кристина Вершинина – 53,74 2. Полина Третьякова – 54,07 3. Елизавета Головатая – 54,10 1500 м 1. Хави Абера (Эфиопия) – 4.09,90 2. Бешату Гета (Эфиопия) – 4.11,90 3. Светлана Аплачкина (Россия) – 4.11,93 Прыжки с шестом 1. Полина Кнороз – 4,80 2. Татьяна Калинина – 4,50 3. Ирина Михайлова – 4,40 Прыжки в высоту 1. Кристина Королева – 1,92 2. Дакси Аделина (Куба) – 1,89 3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,89