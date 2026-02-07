Гендиректор WADA: «Мы все еще ждем взнос от России, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления»

WADA надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA ) Оливье Ниггли заявил, что организация надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.

«Да, мы все еще ждем, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления взносов. Мы работаем с Министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства.

Нам нужно найти другое решение. Но это сложно. При этом с Россией у нас очень конструктивный диалог, проблем нет. Просто наши банки могут принимать средства, если они идут по надлежащему каналу», – сказал Ниггли.

В 2024 году взнос России должен был составить $1,33 млн, в 2025-м – $1,41 млн.