30

Гендиректор WADA: «Мы все еще ждем взнос от России, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления»

WADA надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.

«Да, мы все еще ждем, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления взносов. Мы работаем с Министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства.

Нам нужно найти другое решение. Но это сложно. При этом с Россией у нас очень конструктивный диалог, проблем нет. Просто наши банки могут принимать средства, если они идут по надлежащему каналу», – сказал Ниггли. 

В 2024 году взнос России должен был составить $1,33 млн, в 2025-м – $1,41 млн. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoWADA
Министерство спорта России
ТАСС
деньги
Оливье Ниггли
И пусть хоть один человек мне теперь скажет, что допинг-пробу Валиевой вот эти люди вовсе не намеренно придержали до конца командника.
Ответ Sportsfan
И пусть хоть один человек мне теперь скажет, что допинг-пробу Валиевой вот эти люди вовсе не намеренно придержали до конца командника.
У них ковид был.
А, нет. Наврали. Не был.
Пробу не пометили, по этому во время не открыли и из-за этого задержали . А нет. Тоже врали. Проверили с момента открытия пробу 9 раз.
Ответ Владислава Крюкова
У них ковид был. А, нет. Наврали. Не был. Пробу не пометили, по этому во время не открыли и из-за этого задержали . А нет. Тоже врали. Проверили с момента открытия пробу 9 раз.
Какой в Швеции ковид, так один человек на 280 кв км живет? На работу под шумок закосили, так это другой вопрос.
Ну те от США не ждете, а от нас пожалуйста, учитывая, что мы даже не допущены. Самое унизительное, что заплатим.. В начале 90х так в школах лохов доили.
А если Россия не заплатит, то что? Дайте угадаю. Тогда ВАДА дисквалифицирует РУСАДА. Постойте, так РУСАДА же и так дисквалифицировно и никто вообще и не собирается его возвращать.
И за такое унижение мы платим $1,41 мл ? 🤦‍♀️
Америка 3.6 млн $ должна и вы их не ждете. Определитесь уже.
А как обстоят дела со взносами от других стран, все заплатили?
В свете сегодняшних новостей я уже не уверена, что нашему ОКР надо платить эти взносы.
Вот пусть МОК решает проблемы и предлагает варианты разрешения кризиса с нашими спортсменами в первую очередь, и со взносами потом.
Ответ Olga.t
А как обстоят дела со взносами от других стран, все заплатили? В свете сегодняшних новостей я уже не уверена, что нашему ОКР надо платить эти взносы. Вот пусть МОК решает проблемы и предлагает варианты разрешения кризиса с нашими спортсменами в первую очередь, и со взносами потом.
США отказались платить, так как ВАДА не засудила китайских пловцов и это помешало получить амерам золото
А мы всё ещё ждём от ВАДА полное восстановление РУСАДА в правах!
Так на прошлой неделе голубя почтового отправили. Не долетел разве?
Чупа чупс сосите.
Пусть сша сначало заплатят, от них вы ждете взнлсы или нет??
