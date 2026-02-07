Гендиректор WADA: «Мы все еще ждем взнос от России, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления»
WADA надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.
Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что организация надеется получить от России взнос в размере $4 млн за три года.
«Да, мы все еще ждем, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления взносов. Мы работаем с Министерством спорта. Надеюсь, они найдут способ направить средства.
Нам нужно найти другое решение. Но это сложно. При этом с Россией у нас очень конструктивный диалог, проблем нет. Просто наши банки могут принимать средства, если они идут по надлежащему каналу», – сказал Ниггли.
В 2024 году взнос России должен был составить $1,33 млн, в 2025-м – $1,41 млн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А, нет. Наврали. Не был.
Пробу не пометили, по этому во время не открыли и из-за этого задержали . А нет. Тоже врали. Проверили с момента открытия пробу 9 раз.
В свете сегодняшних новостей я уже не уверена, что нашему ОКР надо платить эти взносы.
Вот пусть МОК решает проблемы и предлагает варианты разрешения кризиса с нашими спортсменами в первую очередь, и со взносами потом.