WADA с 2022 года изъяло 78 тонн запрещенных препаратов в рамках реализации проекта по борьбе с допингом

WADA с 2022 года изъяло 78 тонн запрещенных препаратов.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 2022 года изъяло по миру 78 тонн запрещенных препаратов в рамках проекта по разведке и расследованиям в области антидопинга (GAIIN).

Об этом WADA сообщило в видеоотчете на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане.

«Проведено 225 совместных разведывательных операций по Европе, Азии и Океании. Разоблачено 75 нелегальных лабораторий и криминальных сетей.

Изъято 78 тонн запрещенных препаратов, что соответствует 1,6 миллиарда доз.

Сеть осведомителей утроена, получено более 3300 сообщений с 2017 года», – говорится в отчете.

По заявлению главы WADA Витольда Баньки, в 2026 году проект будет распространен на Америку, а в 2028-2029 годах – на Африку.