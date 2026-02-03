9

WADA с 2022 года изъяло 78 тонн запрещенных препаратов в рамках реализации проекта по борьбе с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с 2022 года изъяло по миру 78 тонн запрещенных препаратов в рамках проекта по разведке и расследованиям в области антидопинга (GAIIN).

Об этом WADA сообщило в видеоотчете на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане. 

«Проведено 225 совместных разведывательных операций по Европе, Азии и Океании. Разоблачено 75 нелегальных лабораторий и криминальных сетей.

Изъято 78 тонн запрещенных препаратов, что соответствует 1,6 миллиарда доз.

Сеть осведомителей утроена, получено более 3300 сообщений с 2017 года», – говорится в отчете. 

По заявлению главы WADA Витольда Баньки, в 2026 году проект будет распространен на Америку, а в 2028-2029 годах – на Африку.

Изъято то много, а где отстранения тех кто всем этим пользовался, тишина((
Странно, почему это не коснулось Америки? Почему до них все еще не добрались за 4 года
Потому что, что было бы еще плюс 300 тонн.
Ну, проверить десант американских таможенников кишка будет тонка.
Неколумбы они😅
Изъято много, а дисквалификаций гулькин нос западных неприкасаемых спортсменов...
