По факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

Об этом сообщил председатель Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

«По факту смерти Валентина Васильевича возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия.

По всем вопросам следует обращаться в пресс-службу СК РФ», – сказал Курбатов.

Балахничев скончался в возрасте 76 лет. Он возглавлял ВФЛА с 1991 по 2015 год, после чего подал в отставку на фоне допинговых скандалов.