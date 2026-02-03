Экс-рекордсмен мира в марафоне Кипчоге и гимнастка Андраде понесут олимпийский флаг на открытии Игр-2026

Бегун Кипчоге и гимнастка Андраде понесут олимпийский флаг на открытии ОИ-2026.

Стало известно, кто из спортсменов понесет олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Знаменосцами будут двукратный олимпийский чемпион, экс-рекордсмен мира в марафоне кениец Элиуд Кипчоге , двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Бразилии Ребека Андраде и олимпийский чемпион 1968 года итальянский лыжник Франко Нонес.

Также флаг понесут участник трех Олимпиад тхэквондист и лыжник из Тонги Пита Тауфатофуа, представительница олимпийской сборной беженцев Синди Нгамба (первая спортсменка в истории, взявшая медаль Игр за эту команду) и трехкратный призер Олимпийских игр итальянская конькобежка Мартина Вальчепина.

Церемония открытия пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 6 февраля.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

