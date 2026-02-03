16

Экс-рекордсмен мира в марафоне Кипчоге и гимнастка Андраде понесут олимпийский флаг на открытии Игр-2026

Бегун Кипчоге и гимнастка Андраде понесут олимпийский флаг на открытии ОИ-2026.

Стало известно, кто из спортсменов понесет олимпийский флаг на церемонии открытия зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Знаменосцами будут двукратный олимпийский чемпион, экс-рекордсмен мира в марафоне кениец Элиуд Кипчоге, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Бразилии Ребека Андраде и олимпийский чемпион 1968 года итальянский лыжник Франко Нонес. 

Также флаг понесут участник трех Олимпиад тхэквондист и лыжник из Тонги Пита Тауфатофуа, представительница олимпийской сборной беженцев Синди Нгамба (первая спортсменка в истории, взявшая медаль Игр за эту команду) и трехкратный призер Олимпийских игр итальянская конькобежка Мартина Вальчепина. 

Церемония открытия пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 6 февраля. 

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. 

Сколько медалей ждать от наших на Олимпиаде-2026?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: соцсети Олимпиады-2026
logoЭлиуд Кипчоге
logoСинди Нгамба
Пита Тауфатофуа
Марафон
Бег
logoОлимпиада-2026
тхэквондо
лыжные гонки
Мартина Вальчепина
спортивная гимнастика
logoРебека Андраде
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А почему не зимники?
Ответ Мерседес-Бендзь
А почему не зимники?
Негров не нашлось в зимних видах, видимо😁
Ответ ыеем
Негров не нашлось в зимних видах, видимо😁
Вам какая разница кто в Италии несет флаг_ хейтеры налетели🤣
Что, спортсменов-зимников достойных не было больше? Андраде и бегун хороши, но пусть бы на летних ОИ открывали..
Ответ верю_в_волшебство)
Что, спортсменов-зимников достойных не было больше? Андраде и бегун хороши, но пусть бы на летних ОИ открывали..
У нас в Сочи перед Третьяком с Родниной огонь несли Кабаева и ШАРАПОВА (которая даже олимпийской чемпионкой не была). Тоже было обидно за наших зимников
Ответ Даня Би
У нас в Сочи перед Третьяком с Родниной огонь несли Кабаева и ШАРАПОВА (которая даже олимпийской чемпионкой не была). Тоже было обидно за наших зимников
Но они хотя бы россиянки, а Шарапова начинала играть в теннис в Сочи, тут логика была.
Почитал про камерунскую боксёршу Синди Нгамба, которая выступает за сборную беженцев. В 11 лет с роднёй переехала в Великобританию, в 18 лет заявила, что она лесбиянка и потому не может вернуться в Камерун.
Ответ Валерий З.
Почитал про камерунскую боксёршу Синди Нгамба, которая выступает за сборную беженцев. В 11 лет с роднёй переехала в Великобританию, в 18 лет заявила, что она лесбиянка и потому не может вернуться в Камерун.
Классика 21 века
Лишь бы блм-повсесточку отработать и негра притянуть, хоть, он и не представляет зимний спорт🤷‍♂️
Ответ ыеем
Лишь бы блм-повсесточку отработать и негра притянуть, хоть, он и не представляет зимний спорт🤷‍♂️
А меня раздражает уже внимание к людям из экзотических стран типа этого Тауфатофуа, которые едут на ОИ, вообще не являясь спортсменом в конкретном виде, приходят последними и иногда даже мешают профикам, которые за медали борются, но все это преподносится как вдохновляющая история.
Я, почему-то подумала о Кипчоге Кейно. Помню в мои юные годы это имя гремело.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Легков: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы бегать примерно на уровне Клэбо. И в каких-то моментах стучать ему по носу»
2 февраля, 13:22
Легков о Коростелеве и Непряевой на Олимпиаде: «Даже если не будет медалей, неудачей это назвать нельзя»
2 февраля, 13:07
Маркус Крамер: «Уверен, что Коростелев и Непряева хорошо выступят на Олимпиаде. Но завоевать медаль будет очень сложно»
2 февраля, 09:06
Рекомендуем
Главные новости
«Русская зима». Лысенко, Кнороз, Вешняков, Караваева, Томашевич одержали победы, другие результаты
вчера, 17:21
Гендиректор WADA: «Мы все еще ждем взнос от России, но из-за международных санкций сложно найти канал поступления»
вчера, 12:24
Михаил Дегтярев: «Процесс восстановления статуса РУСАДА уже идет и никак не связан с внешними обстоятельствами. Это технический вопрос»
6 февраля, 11:37
Исполнительный директор ВФЛА: «Сборная готовится к Играм-2028 в США, постепенно расширяем географию наших сборов и соревнований»
6 февраля, 09:42
Самаранч-младший переизбран на пост вице-президента МОК
4 февраля, 14:53
Кочанова о ЧР на Сахалине: «Приеду за неделю до старта, чтобы нормально акклиматизироваться. Очень рада, что он будет там проходить»
4 февраля, 08:05
WADA с 2022 года изъяло 78 тонн запрещенных препаратов в рамках реализации проекта по борьбе с допингом
3 февраля, 13:01
По факту смерти экс-главы ВФЛА Балахничева возбуждено уголовное дело
3 февраля, 10:51
В России планируют значительно увеличить список спортивных организаций, за услуги которых доступен налоговый вычет
2 февраля, 11:54
Умер бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев
2 февраля, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня 2025, 06:45
Рекомендуем