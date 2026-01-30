Олимпийская чемпионка Ричардсон попала под стражу в США за опасное вождение
Олимпийская чемпионка Ричардсон попала под стражу в США за опасное вождение.
Олимпийская чемпионка в спринте Ша’Кэрри Ричардсон попала под стражу в США за опасное вождение.
Спортсменку задержали в четверг полицейские Орландо – Ричардсон ехала по трассе со скоростью не менее 160 км/ч.
А так же совершала «опасное движение вплотную за впереди идущим автомобилем и выезд на встречную полосу для обгона других водителей».
По закону за подобное нарушение спортсменке грозит до 30 дней тюремного заключения и штраф в размере 500 долларов.
Олимпийская чемпионка Ша’Кэрри Ричардсон была задержана по подозрению в нападении на бойфренда – Кристиана Коулмена
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: TMZ
Каждый год по преступлению, молодец девушка, держит марку
На каннабис проверили?
