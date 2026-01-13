161

МОК об отстранении России и возможных санкциях в отношении США: «Эти ситуации несопоставимы, что подтверждено CAS»

МОК считает несопоставимыми ситуации России и США в контексте санкций.

Международный олимпийский комитет (МОК) считает несопоставимыми ситуации России и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле – нанесли массированный удар по Каракасу, захватили президента страны Николаса Мадуро вместе с супругой и вывезли их в Нью-Йорк.

В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года.

«Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который в своем решении от 23 февраля 2024 года заявил следующее: «Ссылки ОКР на конфликты вокруг территории Кашмира, конфликты вокруг территории Нагорного Карабаха и конфликты в Палестине неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не расширяли свою юрисдикцию на территорию другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции», – заявили в МОК.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
