  • МОК об операции США в Венесуэле: «Мы не можем напрямую вмешиваться в политические вопросы – это выходит за рамки нашей компетенции»
МОК об операции США в Венесуэле: «Мы не можем напрямую вмешиваться в политические вопросы – это выходит за рамки нашей компетенции»

МОК отреагировал на операцию США в Венесуэле.

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о военной операции США в Венесуэле.

В организации подчеркнули, что МОК должен учитывать существующий политический контекст, однако не может вмешиваться в мировые конфликты.

«В мире, сотрясаемом конфликтами и разногласиями, Международный олимпийский комитет твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды, силой, объединяющей весь мир. Это лежит в основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма.

Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года. Как глобальная организация МОК должен управлять сложной реальностью.

На каждых Олимпийских играх МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно справлялись с этим. Способность объединять спортсменов, независимо от их происхождения, имеет основополагающее значение для будущего, основанного на ценностях по-настоящему глобального спорта, способного вселять надежду в мир.

По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, поскольку это выходит за рамки нашей компетенции, это сфера политики. Наша роль заключается в обеспечении возможности участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от их происхождения», – заявили в пресс-службе МОК.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМОК
Политика
ТАСС
logoДональд Трамп
logoНиколас Мадуро
