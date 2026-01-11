Степан Веткин: «У меня вообще нет опыта участия в соревнованиях World Athletics, ни разу за бугор не выезжал, выступаю только в России»

Прыгун в высоту Веткин: надеюсь, представится возможность выступить за рубежом.

Российский прыгун в высоту Степан Веткин рассказал, что ни разу не выступал на международных соревнованиях.

19-летний Веткин победил на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге с результатом 2,28 м и стал лидером мирового сезона в мужских прыжках в высоту. В ранге победителя он трижды безуспешно пытался покорить планку на высоте 2,30 м.

«Почему я в Екатеринбурге решил прыгать именно на 2,30 м? Я считаю, что это гроссмейстерская высота. Она у меня уже давно в голове сидит, я о ней, можно сказать, мечтаю. Высота 2,30 м для меня является мотивацией всего.

То, что я уже во второй раз выполнил норматив для участия в летнем чемпионате Европы, радует, конечно. И в то же время мне очень грустно от того, что мы пока не можем выступать на таких турнирах. У меня вообще нет опыта участия в соревнованиях World Athletics, я ни разу за бугор не выезжал, выступаю только в России. Тем не менее и у нас сейчас проводится немало отличных стартов. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь мне представится возможность выступить и за рубежом.

Почему отечественные прыжки в высоту остаются конкурентоспособными на мировом уровне, несмотря на почти четырехлетнее отстранение? Со времен СССР осталась очень сильная школа прыжков в высоту, традиции сохраняются. Россия всегда славилась своими прыгунами в высоту», – сказал Веткин.