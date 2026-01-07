World Athletics в 8 раз сократила число российских легкоатлетов в допинг-пуле. В обновленном списке остались Лысенко, Кочанова, Новосельцева, Денисов и Кожевников

World Athletics в 8 раз сократила число российских легкоатлетов в допинг-пуле.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics ) в восемь раз сократила число российских спортсменов в своем регистрируемом пуле допинг-тестирования.

Об этом свидетельствуют документы World Athletics, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

На первый квартал 2026 года в пул вошли только пять российских легкоатлетов из 40, находившихся в предыдущем списке. Это прыгуны в высоту Данил Лысенко и Мария Кочанова , а также представители спортивной ходьбы Эльвира Новосельцева, Максим Денисов и Сергей Кожевников.

Вне усиленного допинг-контроля со стороны международной федерации остались Александр Соловьев, Тимур Моргунов, Михаил Шмыков и Полина Кнороз (все – прыжки с шестом), Анастасия Колчина, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Широбоков и Рейхан Каграманова (все – спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Степан Веткин и Наталья Спиридонова (все – прыжки в высоту), Валерий Пронкин, Андрей Романов, Елизавета Царева и Софья Палкина (все – метание молота), Артем Макаренко, Федор Иванов, Константин Крылов, Максим Шелих, Серафим Солодовников, Полина Ткалич, Дарья Азарова, Эмилия Тангара, Ксения Дружинина, Виктория Погребняк, Екатерина Ивонина и Кристина Макаренко (все – бег), Александра Перова (метание копья), Алексей Худяков и Виолетта Игнатьева (оба – метание диска), Дарья Нидбайкина и Екатерина Конева (обе – тройной прыжок), а также многоборка Софья Якушина, летом сообщившая о получении турецкого гражданства.

Спортсмены из международного допинг-пула обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

С 2022 года российские легкоатлеты отстранены от турниров World Athletics.