Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашения с 59 российскими спортивными федерациями.

«На сегодня заключены соглашения с 59 общероссийскими спортивными федерациями. Важно понимать: соглашение – это не финансовый инструмент, а сигнал о позиции руководства федерации: «Мы на стороне чистого спорта».

В приложении к соглашению перечислены конкретные совместные мероприятия: от лекций до интерактивных специальных проектов. И, что немаловажно, программа может актуализироваться, то есть сотрудничество живое, а не формальное», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

За последние два месяца РУСАДА подписало соглашения о сотрудничестве с Федерацией падела России, Федерацией фитнес-аэробики России, Федерацией бейсбола и софтбола России, со Всероссийской федерацией фиджитал-спорта.