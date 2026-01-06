1

Сотрудников РУСАДА пригласили на Игры Центральной Америки

Сотрудников РУСАДА пригласили на Игры Центральной Америки.

Сотрудники отдела образования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) получили приглашение на Игры стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

Соревнования пройдут с 24 июля по 8 августа в Доминиканской Республике.

«Важный сигнал извне: международные коллеги все чаще приглашают наших экспертов. Например, сотрудникам образовательного отдела РУСАДА поступило предложение участвовать в антидопинговой программе Центральноамериканских и Карибских игр в Санто-Доминго в 2026 году. Для нас это не просто признание – это ответственность, и мы готовы ее нести», – сообщила гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Вероника Логинова
logoРУСАДА
