РУСАДА планирует обратиться в Минфин РФ за дополнительным финансированием

РУСАДА планирует обратиться в Минфин РФ за дополнительным финансированием.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено обратиться в Министерство финансов РФ за дополнительным финансированием.

«Мы провели детальный анализ состава и характера расходов, произведенных нами за последние четыре года за счет средств полученной из федерального бюджета субсидии. Основными задачами при подготовке бюджета на следующий год для нас является оптимизация и перераспределение.

За четыре года мы выстроили систему онлайн-мероприятий «с нуля», и сегодня она работает как отлаженный механизм. А значит, часть ресурсов, которые раньше уходили на ее запуск и стабилизацию, мы можем перенаправить на те направления, где сегодня нужна поддержка.

Мы планируем обратиться за дополнительным финансированием, и у нас на это есть веские основания. Во-первых, с радостью наблюдаем, как российских спортсменов все чаще допускают к международным соревнованиям. Это, конечно, повышает нагрузку на систему тестирования.

Во-вторых, Международный антидопинговый форум, учрежденный РУСАДА в 2022 году, набирает обороты – растет география участников и содержательная насыщенность. WADA в следующем году не будет проводить свой ежегодный симпозиум, а у нас есть, что обсудить: подготовку к вступлению в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса в 2027 году», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.


 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
