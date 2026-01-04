WADA ведет переговоры с госорганами России с намерением получить ежегодный взнос
WADA ведет переговоры с госорганами России о ежегодном взносе.
Представитель пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Эндрю Маджио ответил на вопрос о взносе России.
Россия еще не сделала взнос за 2025 год в бюджет WADA, который должен составить более 1,4 миллиона долларов.
«В настоящее время WADA проводит переговоры с государственными органами в России с намерением получить ежегодный взнос в нашу организацию», – отметили в WADA.
