Кнороз об отстранении: «Мы будто бы застряли во времени, нам просто не дают возможность реализовать потенциал»

– Вернусь к теме проблем, которые ты раньше озвучивала. Сейчас в российской легкой атлетике их стало меньше. Вам, спортсменам без международных соревнований, хотя бы финансово попроще живется?

– Не могу сказать, что ни в чем себе не отказываю. Но у меня есть все, что мне нужно. Мне многого для счастья не надо. Все-таки я из обычной семьи, родилась не с золотой ложкой во рту.

– Я почему спрашиваю: звезды мировой легкой атлетики, а ты бы ею была при допуске на международные турниры, живут не хуже тех же футболистов.

– Да, я не могу про себя это сказать, несмотря на то, что имею достаточно хороший результат, и это даже не столько финансовый вопрос. Не чувствую себя какой-то там королевой, потому что понимаю, что у меня нет нужных для этого титулов. Про мой текущий результат все забудут, а титул олимпийского чемпиона или чемпиона мира – он с тобой на всю жизнь. Но меня лишили возможности даже побороться за него, я даже не знаю, как бы могла выступить на каком-то крупном турнире.

– Обидно?

– Очень. То есть я вот тренируюсь, тренируюсь... Мы будто бы застряли во времени, нам просто не дают возможность реализовать потенциал. Когда человек чем-то занимается, это относится не только к спорту, а к абсолютно любой сфере, он хочет реализоваться, получить повышение на работе или, допустим, закончить вуз, заработать денег, съездить в другую страну или что-то крупное купить. У нас такого нет.

Ну вот мне говорят – ты шестикратный чемпион России. И что? Это то же самое, как шесть раз закончить университет. Мне неинтересно 6-7 раз заканчивать одно и то же, мне нужно какое-то продолжение. А нам говорят: «Закончил? Давай еще раз по новой, а потом еще раз». Время-то идет, жизнь не стоит на месте, она тоже должна развиваться. Это к вопросу о семье, о какой-то дальнейшей работе.

Но мы не можем предугадать, что будет дальше, постоянно живем в этом подвешенном состоянии. Вдруг нас завтра выпустят? Или через год? И вот мы постоянно все слушаем, слушаем. Но мы же не молодеем. И это очень печальная история. Впрочем, всегда говорю, что я – человек, у которого стакан или наполовину полон, или полон на 100%. Поэтому я до последнего буду верить, что у меня когда-нибудь появится шанс показать себя. Даже если я не завоюю все эти титулы, о которых я мечтаю, то хотя бы посмотрю, что это такое, – сказала Кнороз.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
прыжки с шестом
logoПолина Кнороз
отстранение и возвращение России
