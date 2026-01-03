387 спортсменов из России отбывают дисквалификацию за допинг.

387 российских спортсменов отбывают дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил на 3 января 2026 года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило 295 спортсменов, 94 были дисквалифицированы по решению международных федераций по видам спорта и других национальных антидопинговых агентств (тяжелоатлет Родион Бочков и легкоатлетка Светлана Карамашева получили дисквалификации и от РУСАДА, и от международных федераций).

17 атлетов отстранены от спорта пожизненно.