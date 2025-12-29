Михаил Дегтярев: «Почти 24 млн детей в России, 94%, регулярно занимаются физической активностью»

Дегтярев: 94% детей в России регулярно занимаются физической активностью.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что 94% детей в стране занимаются спортом.

«Уходящий год стал периодом реформ. Произошло укрупнение федераций, начал работу Российский спортивный фонд, усилена поддержка детско-юношеского спорта.

Сегодня почти 24 млн детей, 94%, регулярно занимаются физической активностью. Президент России поручил минимизировать расходы их семей на спорт. В связи с этим Минспорт запретил взимать взносы за участие детей в официальных соревнованиях.

Завершаем год на мажорной ноте: рожденные в России Игры будущего теперь прошли в ОАЭ. Год спустя турнир стал самостоятельным, развивается под эгидой международной организации, а Россия в нем участвует наравне с остальными. Наша страна неизбежно вернется в международную спортивную семью. Работаем на эту цель», – сказал Дегтярев.

Откуда в России 93% детей, занимающихся спортом?