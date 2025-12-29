Глава РУСАДА: «Коллеги из других антидопинговых организаций сами говорят, что наш опыт ценен – это мотивирует»

Глава РУСАДА сообщила, что иностранцы ценят опыт агентства.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова подвела итоги года для организации.

«2025 год, пожалуй, лучший год за период моей четырехлетней работы в РУСАДА: мы достигли показателей, реализовали ряд новых проектов, в российском антидопинге обошлось без очень громких новостей с негативным окрасом. На мой взгляд, это признак зрелости системы, и вместо того, чтобы гасить пожары, мы получили возможность сконцентрироваться на эффективности и оптимизировать процессы».

В этом году экспертов РУСАДА вновь начали приглашать на международные мероприятия, в том числе организованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA ). Коллеги из других антидопинговых организаций сами говорят, что наш опыт ценен, безусловно, нас мотивирует подобное признание.

Как руководитель, я горжусь тем, что коллектив РУСАДА – профессионалы своего дела с большим опытом работы в уникальной сфере. Это дает уверенность в том, что мы сможем достойно держать взятую планку и двигаться дальше.

В 2025 году мы провели два крупных антидопинговых форума – всероссийский в Тамбове и международный в Москве совместно с Высшей школой экономики. А на базе последнего состоялось первое заседание Международного антидопингового клуба стран-участниц и партнеров БРИКС. Инициатива создания подобного профессионального сообщества зародилась на нашем форуме в Минске в 2024 году», – сказала Логинова.