РУСАДА дисквалифицировало легкоатлета Великоцкого на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев.

20-летний российский легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен нарушил порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев (п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил).

Срок дисквалификации отсчитывается с 31 июля 2025 года с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 23 июня 2025 года.

В сентябре 2024 года Великоцкий в составе сборной Санкт‑Петербурга установил юниорский рекорд России в эстафете 4×110 м с барьерами (59,67 секунды).