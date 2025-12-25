РУСАДА дисквалифицировало легкоатлета Великоцкого на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил
Легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев.
20-летний российский легкоатлет Никита Великоцкий дисквалифицирован на 15 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсмен нарушил порядок предоставления информации о местонахождении в течение 12 месяцев (п. 4.4 Общероссийских антидопинговых правил).
Срок дисквалификации отсчитывается с 31 июля 2025 года с зачетом отбытого срока временного отстранения — с 23 июня 2025 года.
В сентябре 2024 года Великоцкий в составе сборной Санкт‑Петербурга установил юниорский рекорд России в эстафете 4×110 м с барьерами (59,67 секунды).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
