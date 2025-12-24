39

Путин поручил продумать особые условия для получения образования спортсменами сборных

Путин поручил обеспечить спортсменам особые условия учебы.

Президент России Владимир Путин поручил продумать для спортсменов сборных особые условия для получения образования.

Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Правительству РФ поручено «представить предложения о создании особых условий для получения качественного образования спортсменами – членами спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
