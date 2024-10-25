Софья Великая: «Поздняков – хороший руководитель. Всегда проявлял себя очень достойно, решал разные сложные вопросы»
Софья Великая считает Станислава Позднякова хорошим руководителем.
15 октября Поздняков подал в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР).
«Работать со Станиславом Алексеевичем было большой честью для меня. Мы знакомы много лет.
Помимо того, что он выдающийся спортсмен, он еще и хороший руководитель. Всегда проявлял себя очень достойно, решал разные сложные вопросы, находил выход, взаимодействовал со всеми международными сообществами. Могу сказать про него только хорошее. Желаю ему успехов и удачи», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
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