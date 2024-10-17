Путин поддержал кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России

Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

Сейчас Дегтярев возглавляет Министерство спорта России.

Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу: «В современных условиях это может быть оправдано».

С 2018 года Олимпийский комитет России возглавлял Станислав Поздняков. 15 октября он объявил об уходе в отставку.