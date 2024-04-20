Николай Валуев: «Для Баха Игры дружбы — неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует МОК»
Николай Валуев заявил, что глава МОК Бах боится проведения Игр дружбы из-за денег.
Ранее МОК призвал спортсменов не участвовать в Играх дружбы. На спортсменов, которые выступят в России, могут быть наложены санкции.
«Природа наступления этих сентенций и рефлексии Томаса Баха лежит в большей степени в политике, а политика — это производная экономики.
Игры дружбы для него — неприятная альтернатива, которая может вырасти в будущем в потерю денег, которые аккумулирует Международный олимпийский комитет», — сказал Валуев.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.