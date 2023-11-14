Томас Бах: «Я призываю бороться с политизацией спорта. Олимпиада-2024 в Париже может стать символом единства и мира»

Томас Бах надеется, что Олимпиада-2024 в Париже станет символом единства и мира.

«Нынешняя геополитическая напряженность чрезвычайно сложна. В такие моменты объединяющая сила спорта важна как никогда. Сегодня миллионы людей со всего света желают, чтобы эта сила сплотила нас всех в нашем конфронтационном мире.

Наша роль очевидна: способствовать объединению, а не усугублять разногласия. Поэтому на нас лежит значительная ответственность: сплотиться, используя силу спорта, и выполнить нашу общую миссию – сделать мир лучше посредством спорта.

Автономность спорта находится под угрозой. Действия политических сил, вызывающих эти разногласия, фактически будут означать, что они берут на себя роль международных федераций. Некоторые хотят решать, какие спортсмены, в каких соревнованиях смогут участвовать и где они пройдут. А некоторые хотят организовать политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват международного спорта государством. И если им это удастся, суть олимпийского движения изживет себя.

Спорт стал бы частью конфронтации и разделения в нашем мире. По всем этим причинам я призываю всех вас бороться с политизацией спорта. Никто из нас не должен участвовать в спортивных мероприятиях, обусловленных политикой.

Олимпиада-2024 в Париже может стать символом единства и мира, который объединит планету, несмотря на разногласия в политической среде», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на спортивном Форуме международных федераций в Лозанне.