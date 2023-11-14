Томас Бах: «Я призываю бороться с политизацией спорта. Олимпиада-2024 в Париже может стать символом единства и мира»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Томас Бах надеется, что Олимпиада-2024 в Париже станет символом единства и мира.

«Нынешняя геополитическая напряженность чрезвычайно сложна. В такие моменты объединяющая сила спорта важна как никогда. Сегодня миллионы людей со всего света желают, чтобы эта сила сплотила нас всех в нашем конфронтационном мире.

Наша роль очевидна: способствовать объединению, а не усугублять разногласия. Поэтому на нас лежит значительная ответственность: сплотиться, используя силу спорта, и выполнить нашу общую миссию – сделать мир лучше посредством спорта.

Автономность спорта находится под угрозой. Действия политических сил, вызывающих эти разногласия, фактически будут означать, что они берут на себя роль международных федераций. Некоторые хотят решать, какие спортсмены, в каких соревнованиях смогут участвовать и где они пройдут. А некоторые хотят организовать политические спортивные мероприятия. Последнее в особенности будет означать захват международного спорта государством. И если им это удастся, суть олимпийского движения изживет себя.

Спорт стал бы частью конфронтации и разделения в нашем мире. По всем этим причинам я призываю всех вас бороться с политизацией спорта. Никто из нас не должен участвовать в спортивных мероприятиях, обусловленных политикой.

Олимпиада-2024 в Париже может стать символом единства и мира, который объединит планету, несмотря на разногласия в политической среде», – сказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на спортивном Форуме международных федераций в Лозанне.

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46 комментариев

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Гусеконь
у него раздвоение личности?
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ДИОНИС
МОК: "Олимпиада-2024 в Париже станет символом единства и мира без России и Белоруссии!"
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ParvizLNDRreal
Лицемер
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Hola Hola
Объединяющая сила спорта важна как никогда! Давайте сплотимся! Но вон без тех и тех.
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AAPolyansky
олимпиада в Париже станет символом приватизации олимпийских игр западными странами и предвестником распада олимпийского движения
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Fedoseich
Ответ Гусеконь
у него раздвоение личности?
Вот реально, не иначе...
Интересно, Бах свои высказывания перечитывает на ночь - и уже от третьего лица ржёт
+16
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Ебздрогыч
Опять высокопарное и пустое бла-бла-бла
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"Рот-Вайсс"
Разрушивший наследие Самаранча призывает высечь самого себя. Ну попробуй, чё.
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Назар Игорь
Бах уже переплюнул трепачей-единороссов. что ни заявление, то шедевр идиотизма.
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Pasta
Вроде бы сам МОК и Бах целиком и полностью завязли в политике, и весело оказывали давление на Россию, еще начиная с 2014 года и с той историей про Крым. Неужели совпадение, что именно с 2014 года пошло давление, как раз после Крыма? Ну в такое лишь тупые наивные люди поверят. А уж после "СВО" с февраля 2022 года у МОК вообще башню снесло. Кого он там призывает, непонятно? Начните с самих себя и вот это вот "спорт вне политики". При этом спорт еще давно стал использоваться в политических целях, еще вначале прошлого века.
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Bayern2004
Клопы не жалеют ни возраст,ни национальность.
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внучок Бэйхайма
Бах в параллельной вселенной живет
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Kroshka gu
Он что-то курит?Ощущение,что он вырывается из психушки на короткое время,говорит что-то ,раздаёт интервью,а потом забывает.
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Коэн Варвар
Напоминает знаменитое высказывание Генри Форда: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он чёрный". Спорт вне политики при условии, что мы исключим по политическим соображениям Россию и Белоруссию.
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Mikael Rikhard
бах против политизации, большевики за белых, гитлер за евреев
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Lizbet
Не пойму - у Баха раздвоение личности?
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Кокич
А я призываю бороться с клопами в Париже.
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Клифуня
Для Томаса Баха в аду специальная сковорода приготовлена.
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Yaroslove
"Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя кума, оборотиться?" (И.А. Крылов)
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Ну Бах и м.....!!!!!
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lepestok
Ответ Lizbet
Не пойму - у Баха раздвоение личности?
деменция, скорее всего
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Гаврила Стариков
Лицемерие 80-ого уровня
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Grads
К чему этот пафос? Ни один чемпионат, ни одна Олимпиада не способствовали миру и объеденению, не останавливали ни войны, ни терракты.
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Galaktika
Уже всем кажется, что он бредит. Жалкое чувство вызывает да и все. Спорт без таких безхребетных руководителей проживет, а о нем никто не вспомнит, только то, что в очередной раз лизал одно место дяди сэму за з/п здесь и сейчас. А высокопарные слова можнет наверное себе засунуть в зад и не высовывать оттуда.
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Nick Crosier
Многие помнят финал ЛЧ в Париже, а учитывая конфликт в Палестине,то много всего огненного может произойти.
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versa
Бред. Пустые громкие слова. Мир тараканьими бегами лучше не сделаешь.
+3
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N. Vidich
Когда же вот такие закончатся в этом мире...
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Плевал я
Ахахаха. Такой ляляй это персонаж))
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Bangal88
Пчелы против меда
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Mion
Тема единения не раскрыта
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Ник Гре
Ответ Гусеконь
у него раздвоение личности?
"Доктор Джекилл и мистер Хайд".
Однозначно.
Дядька отрабатывает повесточку: хочет всем понравиться. Только на словах одно, на деле другое.
Обычное западное лицемерие - "Этодругое" и т.п... 🤮
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Кашшай Чакырович
Бах это олицетворение всех чиновников, ручной ставленник, который по указке делает, то что ему говорят! Говорит заранее заготовленный текст ! И на его примере видно,что сменяемость власти это все фикция! Власть в мире , как минимум 600 лет одна и она не менялась ! Чиновники это не власть, это ручные кукловоды или куколды, называйте их как хотите !
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Sergey Smolensky
Тошнит уже от этого лицемерия (не спасибо за то, что сюда это тащите в хоккейную ветку).
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Vinnipukh Vinni
Ответ N. Vidich
Когда же вот такие закончатся в этом мире...
Когда сам этот мир закончится, тогда и они закончатся.
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Mechel**
С кем будет единение?
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lepestok
редкий дебил)
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Sergey Smolensky
Ответ AAPolyansky
олимпиада в Париже станет символом приватизации олимпийских игр западными странами и предвестником распада олимпийского движения
Кстате, часто после ОИ начинаются войны (Ну грузины решили что особенные и начали во время). Интересно, какой ещё конфликт вспыхнет после ОИ24
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vik444
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Раньше надо было думать.
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Валерий Боголюбов
Слова, слова... Как там в Библии, "По делам их узнаете, кто они".
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Хей-Хо, а ну пошли!
Обычная говорящая голова. Говорит то, что требуют, как только устанет, насадят новую.
ЗЫ Больше удивляют комментарии. Вот реально, что вы хотели услышать?
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Пенчекряк
Ну так борись епт. Кого призываешь?
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Viks
Бах - скользкий тип. Словоблуд, типа Позднякова, Матыцина и Ко.
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78pcd2yznm
🤮
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Евгений Фабиянчук
молодец, Томас, отличные слова!
бгг
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