Иностранные спортсмены выступят на Московском полумарафоне и других российских пробегах впервые с 2015 года

В конце марта World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которое было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что теперь организаторы отечественных стартов могут приглашать зарубежных атлетов в Россию.

«У нас есть разрешение от World Athletics на приглашение иностранных спортсменов, которые могут теперь приезжать в Россию и участвовать в марафонах и других забегах.

Мы не успеем привезти серьезных атлетов из дальнего зарубежья на Московский полумарафон и марафон «Белые ночи», но впервые за долгое время на Московский полумарафон приедут профессиональные спортсмены из ближнего зарубежья – Белоруссии и Казахстана.

По поводу Московского марафона мы ведем переговоры. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе финансового», – рассказал Тарасов в интервью спортивному обозревателю Стасю Шельгорну.