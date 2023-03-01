Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с двойными стандартами в спорте после ошеломляющего успеха Сочи-2014, который нам не смогли простить»
Дмитрий Чернышенко заявил, что России не смогли простить успех на Олимпиаде-2014 в Сочи.
«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить.
Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», – заявил вице-премьер РФ.
Неужели кто-то ещё цепляется за эти липовые победы и считает это успехом ?
Да давайте вообще уйдём из мирового спорта, создадим свои ассоциации, комитеты, турниры, олимпиады, позовём нужные страны и будем всегда побеждать. Тоже будет успех.
Ну и под конец такой же ошеломительный разгром московской лаборатории.
Короче: ошеломились все намного лет вперед.
Это всё козни гражданки США E. Tutberidze и гражданина Израиля D. Gleikhengauz`а!
А всего у нас 20 медалей... у США их 30
Что осталось от того " успеха"?
Лишение медалей, истории с допингом и подменой проб, откровения Родченко, лишение государственного флага и гимна, недопуск ряда спортсменов до ОИ 2018 и много чего другого весьма неприятного для российского спорта.
Не в спячке же был все эти годы господин Чернышенко, к чему сейчас эти восторги...
Слышал только "кругом враги", "нам завидуют", "во всём виновата омерига", кхе-кхе.
А, ну и слышал, что Зайцева соль ложками ела.