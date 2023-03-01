Дмитрий Чернышенко: «Мы столкнулись с двойными стандартами в спорте после ошеломляющего успеха Сочи-2014, который нам не смогли простить»

Теги Сочи-2014 допинг Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Легкая атлетика

Дмитрий Чернышенко заявил, что России не смогли простить успех на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломляющего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить.

Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», – заявил вице-премьер РФ.

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21 комментарий

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Санитар-волк
Вот же лживая нечисть. Предупреждения, которое глава МОК сделал в Канаде ещё, за несколько лет до Сочи, в разговоре с Мутко и Медведевым - "наведите порядок с допингом, а то будут санкции", - как бы "не было". Хотя тогда об этом наша пресса писала. Певцы повестки, ни дна им, ни покрышки.
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Viks
С чего этот спитч про "ошеломляющий успех"? Спецборт из Аргентины что ли прибыл?
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expertmer2020
Самый большой успех ОИ - это Зубков, наш любимый чемпион.
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Yndestad
"Ошеломляющий успех" - это когда к каждой пробирке был приписан ФСО-шник, который сдавал допинг пробы?))
+1
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scorp19
А что, разве допинга не было ?
Неужели кто-то ещё цепляется за эти липовые победы и считает это успехом ?

Да давайте вообще уйдём из мирового спорта, создадим свои ассоциации, комитеты, турниры, олимпиады, позовём нужные страны и будем всегда побеждать. Тоже будет успех.
+2
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BeastI666I
Ответ ProstoVera
Ну а что еще говорить Чернышенко, если он эту Олимпиаду и проводил. Было, конечно круто, но не долго. Когда скрылась подоплека, что все это было устроено только ради бабок для определенного круга лиц, скольких на строительстве кинули и разорили людей, а потом еще вся эта история с допингом... Тут кричат, что враги вокруг нас, а на самом деле враги внутри нас. И построить Олимпиаду можно было и дешевле, и честнее. И пусть бы мы не стали первыми по медальному зачету, но вполне вероятно, вторыми и точно не меньше третьих, зато честно и без скандала. И у спортсменов был бы совершенно другой стимул. Но это уже другая сказка
плюс Сочи, говорят, на костях. Людей закапывали ,чтобы не платить. Технику даже... трактора, машины. Все списывали. Бюджет пилили только так.
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maripous
Ошеломляющим был отмыв денег на этой олимпиаде-в ошеломляющих ярдах, ошеломляющая идея подмены проб через дырку в стене. А затем не менее ошеломительно кому то пришло в голову начать убивать тех кто много знает, что в свою очередь спровоцировало всем известного Гришу к ошеломительным откровениям после побега.
Ну и под конец такой же ошеломительный разгром московской лаборатории.
Короче: ошеломились все намного лет вперед.
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Блинчик
Ответ Viks
"после ошеломляющего успеха Сочи-2014" --- От этого "ошеломляющего успеха" хоть одна медаль осталась или уже все забрали?
Целых 5 медалей осталось - две у Вика Уайлда и три у Виктора Ана.))
+4
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melmi
Ответ polaris
Что-то я так и не услышал от российской стороны внятных объяснений касательно обоснованных и аргументированных выводов в докладе Шмида. Слышал только "кругом враги", "нам завидуют", "во всём виновата омерига", кхе-кхе. А, ну и слышал, что Зайцева соль ложками ела.
Так риторика советских чиновников, по их шпаргалкам живут до сих пор. "Загнивающий Запад, проклятые капиталисты.." Когда человек нечем аргументировать в полемике, то что он делает? Правильно- или бьет в морду или посылает на юг. Поэтому весь этот цирк с врагами и завистниками от бессилия и нечем крыть...
+1
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Блинчик
"нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы"
Это всё козни гражданки США E. Tutberidze и гражданина Израиля D. Gleikhengauz`а!
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BeastI666I
как Сочи можно назвать успехом?! мы же едва на третьем месте по медалям плюс несколько ЗМ принесли купленные иностранцы. Это из 10 то ЗМ 3 точно кореец принес... и еще были иностранцы с ЗМ... один точно. То есть у нас по факту 6 ЗМ
А всего у нас 20 медалей... у США их 30
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expertmer2020
Сочи-2014 - это дыра в олимпийском движении.
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Olga.t
"После ошеломляющего успеха в Сочи"???
Что осталось от того " успеха"?
Лишение медалей, истории с допингом и подменой проб, откровения Родченко, лишение государственного флага и гимна, недопуск ряда спортсменов до ОИ 2018 и много чего другого весьма неприятного для российского спорта.
Не в спячке же был все эти годы господин Чернышенко, к чему сейчас эти восторги...
+3
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ProstoVera
Ну а что еще говорить Чернышенко, если он эту Олимпиаду и проводил. Было, конечно круто, но не долго. Когда скрылась подоплека, что все это было устроено только ради бабок для определенного круга лиц, скольких на строительстве кинули и разорили людей, а потом еще вся эта история с допингом... Тут кричат, что враги вокруг нас, а на самом деле враги внутри нас. И построить Олимпиаду можно было и дешевле, и честнее. И пусть бы мы не стали первыми по медальному зачету, но вполне вероятно, вторыми и точно не меньше третьих, зато честно и без скандала. И у спортсменов был бы совершенно другой стимул. Но это уже другая сказка
+4
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Viks
Подмена допинг проб через дырку в стене была настолько ошеломительной, что её будут вспоминать ещё лет 100.
+5
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polaris
Ответ Yan D
После ошеломляющего успеха нашего сантехника Блохина в Сочи!
он просто заблудился. еготамнет
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Viks
"после ошеломляющего успеха Сочи-2014" --- От этого "ошеломляющего успеха" хоть одна медаль осталась или уже все забрали?
+6
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polaris
Что-то я так и не услышал от российской стороны внятных объяснений касательно обоснованных и аргументированных выводов в докладе Шмида.

Слышал только "кругом враги", "нам завидуют", "во всём виновата омерига", кхе-кхе.

А, ну и слышал, что Зайцева соль ложками ела.
+9
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Yan D
После ошеломляющего успеха нашего сантехника Блохина в Сочи!
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expertmer2020
Правда одна - Россия признала доклад Шмида и получила первый нейтрал.
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Василий Смолин
ошеломляющий успех допинг системы. такое действительно трудно простить
+16
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