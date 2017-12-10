Вице-спикер Госдумы Петр Толстой: «В наших интересах, если Олимпиаду перенесут. Момент позорного выхода с белым флагом оттянется»

Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой прокомментировал отмену спортивных турниров из-за коронавируса, а также возможный перенос Олимпиады-2020 в Токио.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство ( ) рекомендовало отстранить Россию на 4 года от крупных международных стартов из-за махинаций в базе Московской антидопинговой лаборатории. Чистые спортсмены могли быть допущены на чемпионаты мира и Олимпиады под нейтральным флагом.

«Вы знаете, я, когда говорил, что под белым флагом ехать на унизительно, никакого коронавируса не было.

В спорте международные федерации находятся перед сложным выбором. Думаю, выбирая между недополучением прибыли и здоровьем болельщиков они выберут здоровье болельщиков. Это крайне прискорбно для нас, что будет меньше соревнований, но в этом, наверное, какой-то смысл есть.

Что касается переноса Олимпиады, я так понимаю, решение пока не принято. В любом случае, скорее, в наших интересах, если Олимпиаду перенесут, а срок дисквалификации в это время будет идти, и момент позорного выхода с белым флагом оттянется и вполне возможно не состоится.

Лучше бы коронавируса не было, а все решения принимались в интересах спортсменов. Считаю ли я паникой закрытие спортивных соревнований в Москве? Паника – это когда люди муку раскупают в магазинах. А когда власти закрывают спортивные мероприятия, на которые собираются тысячи болельщиков, – это меры предосторожности. Надеюсь, что эта мера не лишняя», – сказал Толстой.

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей