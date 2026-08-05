Дегтярев о водном Евро: «Наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным. Во многих видах наша сборная была и остается сильнейшей»

Дегтярев о водном Евро: во многих видах наша сборная остается сильнейшей.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил российских синхронистов с успешным выступлением на чемпионате Европы.

На турнире в Париже россияне завоевали три золота, серебро и три бронзы.

«Поздравляю нашу команду по синхронному плаванию с блестящим выступлением на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши спортсменки стали лучшими в технической, произвольной и акробатической программах групп, подтвердив высокий уровень отечественной школы синхронного плавания.

Чемпионат Европы продолжается. На сегодняшний день в активе сборной России 12 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые, завоеванные в синхронном плавании и прыжках в воду. В очередной раз наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным, потому что во многих видах спорта наша сборная была и остается сильнейшей», – отметил министр.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

«Мы показали баг системы». Россия отвечает на обвинения в плагиате

У России первое золото Евро в прыжках. Его принесла пара, которую 2 месяца назад хотели разбить