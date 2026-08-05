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  4. Дегтярев о водном Евро: «Наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным. Во многих видах наша сборная была и остается сильнейшей»

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Дегтярев о водном Евро: «Наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным. Во многих видах наша сборная была и остается сильнейшей»
Дегтярев о водном Евро: во многих видах наша сборная остается сильнейшей.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил российских синхронистов с успешным выступлением на чемпионате Европы.

На турнире в Париже россияне завоевали три золота, серебро и три бронзы.

«Поздравляю нашу команду по синхронному плаванию с блестящим выступлением на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши спортсменки стали лучшими в технической, произвольной и акробатической программах групп, подтвердив высокий уровень отечественной школы синхронного плавания.

Чемпионат Европы продолжается. На сегодняшний день в активе сборной России 12 медалей: 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые, завоеванные в синхронном плавании и прыжках в воду. В очередной раз наши атлеты доказывают, что без России мировой спорт был бы неполноценным, потому что во многих видах спорта наша сборная была и остается сильнейшей», – отметил министр.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. 

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У России первое золото Евро в прыжках. Его принесла пара, которую 2 месяца назад хотели разбить

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoчемпионат Европы
logoСборная России по прыжкам в воду
logoМихаил Дегтярев
Женская сборная России по прыжкам в воду
logoСборная России по синхронному плаванию
ТАСС
синхронное плавание
прыжки в воду

Комментарии

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У этих сейчас тренд,нести чушню "высокопатриотичную" в пустоту))))
ОтветАндрей Кузин_1116962640
У этих сейчас тренд,нести чушню "высокопатриотичную" в пустоту))))
А что Вы ждёте от чиновников? Что бы сказали: "да в жопе у нас сейчас спорт, езжайте в другие страны при первой возможности!" Вы бы их вообще съели за такие слова. Да и конкретно этот чемпионат показывает, что Россия не утратил сильно свои позиции, всё равно в лидерах, несмотря на все преграды. Хотя Вам же без разницы, Ваш мозг просто настроен всех и вся оскорблять, никому не доверять, видимо помотала Вас жизнь, нелегко Вам живётся(
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