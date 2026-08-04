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  4. Ольга Брусникина: «Разница в судействе на мировых кубках и на чемпионате Европы ощущается»

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Ольга Брусникина: «Разница в судействе на мировых кубках и на чемпионате Европы ощущается»
Брусникина: разница в судействе на мировых кубках и на ЧЕ ощущается.

Заместитель председателя Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина высказалась о победе российских синхронисток на чемпионате Европы в Париже.

«Вчерашняя победа в произвольной группе – отличный результат. Нас всех это подбодрило. За этот год тренерский штаб проделал огромную работу – наша команда участвует во всех дисциплинах на отличном уровне. Вчерашняя победа далась нам непросто, как и вообще всё сейчас», – сказала Брусникина.

«Разница в судействе на мировых кубках и здесь, на чемпионате Европы, ощущается. Но используем любые способы и методы для победы. Вчера тренеры поменяли связку, чтобы повысить сложность, и все получилось. Для синхронного плавания это знакомая ситуация: как бы ни менялись правила, наш вид спорта остается субъективным.

Наше долгое отсутствие дает о себе знать – появились лидеры с громкими титулами, и никому не хочется просто так их отдавать, делиться с нами. Но нам остается только бороться, и я еще раз благодарю тренерский штаб за такую самоотверженную работу», – добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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синхронное плавание
Ольга Брусникина
Кубок мира
Федерация водных видов спорта России

Комментарии

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Неблагодарный вид спорта конечно. Днями, месяцами, годами в воде проводишь, оттачивая техническое мастерство, чтобы предвзятые судьи оценкой за артистизм могли подвинуть кого угодно, ибо этот компонент абсолютно субъективен и не измеряем..
В соло повлиять на исход проще, чем в командных программах, но судьи сегодня постараются)
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