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  4. Шишкина о словах Ожогиной: «Наши синхронистки не скопировали связку у испанок, а позаимствовали идею. По движениям она другая»

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Шишкина о словах Ожогиной: «Наши синхронистки не скопировали связку у испанок, а позаимствовали идею. По движениям она другая»
Шишкина: наши синхронистки не скопировали связку испанок, а позаимствовали идею.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина оценила слова испанской синхронистки Алисы Ожогиной.

3 августа россиянки выиграли командную произвольную программу на чемпионате Европы в Париже. Ожогина раскритиковала сборную России за решение включить в программу гибрид, который ранее использовали испанки.

– Ожогина обвинила российскую команду в том, что она взяла элемент у сборной Испании. Что думаете о ее высказываниях?

– Сборная Испании и другие команды постоянно воровали элементы из программ российской сборной. И мы никогда не устраивали скандалов и разборок: мы просто делали выводы и улыбались, что у нас заимствовали элементы, и продолжали выигрывать.

Болельщики испанской сборной писали в соцсетях в комментариях, что их команда этот гибрид показала только в полуфинале, а мы, мол, слизали все в финале. Но, если команда менее чем через 24 часа смогла увидеть то, что можно улучшить, это говорит о высоком профессионализме.

И самое важное – наши не скопировали связку: они позаимствовали идею. А связка по движениям другая все равно. Но как бы то ни было, если команда за 24 часа смогла не только повторить что‑то, но и еще лучше сделать, то это показатель профессионализма и более высокого мастерства. Не говоря уже о высоте поддержек, высоте выходов над водой, количестве подводной части. Все это говорит, что по всем фронтам наши девчонки выиграли у соперниц. И мы видели, как сборные Греции и Италии аплодировали нашей команде, – сказала Шишкина.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoчемпионат Европы
logoСборная России по синхронному плаванию
logoАлиса Ожогина
синхронное плавание
logoАлла Шишкина

Комментарии

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