Габдуллин о чемпионате Европы: «Соперники рады тому, что мы вернулись. Мы – сильная, большая, дружная команда, на нас равняются»

Габдуллин: соперники рады, что россияне вернулись на чемпионат Европы.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин заявил, что соперники рады возвращению российских спортсменов на чемпионат Европы.

Россияне выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе. Они участвуют в ЧЕ впервые с 2021 года.

«Нас не обидеть, мы можем дать сдачу. Ни у кого не возникает таких мыслей. Мы очень сильная, дружная, большая команда. Это все видят, все на нас равняются.

Если говорить о других сборных и наших соперниках, все очень рады тому, что мы вернулись. Потому что сегодня составить по-настоящему жесткую бескомпромиссную конкуренцию европейским и мировым спортсменам могут только российские атлеты. Они этому очень рады. Особенно рады в тренерских штабах», – отметил Габдуллин.