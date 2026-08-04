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  4. Адеев о 26-м месте на дистанции 10 км: «Позорище полное, просто встал и ничего не мог сделать. Пока не знаю, с чем связано, будем смотреть»

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Адеев о 26-м месте на дистанции 10 км: «Позорище полное, просто встал и ничего не мог сделать. Пока не знаю, с чем связано, будем смотреть»
Пловец Адеев назвал позорным выступление на чемпионате Европы, где он стал 26-м.

Российский пловец на открытой воде Денис Адеев назвал «позорищем» свое выступление на чемпионате Европы в Париже.

На дистанции 10 км Адеев занял 26-е место. Заплыв проходил в Сене.

«Оцениваю выступление как позорище полное, если сравнивать с чемпионатом мира прошлого года. Что тогда, что сейчас одна и та же проблема, обрубает за 2,5-3 км. Если на чемпионате мира было шестое место и отставание в 40 секунд, еще более-менее. То здесь просто встал и ничего не смог сделать.

Честно, пока не знаю, с чем связано, будем смотреть. Может быть, ошибки, достаточно тяжелый сезон, все складывалось не так гладко, отобрались в личном только на 10 км. Обрубило – когда заканчиваются силы в моменте, ничего не можешь сделать. Был бы неплохим результат, если закончил в десятке», – сказал Адеев. 

«Вода хорошая, ничем не отличается от Московской области, где мы выступаем. Тем более каждый день проводят тесты на качество, все в порядке. Есть местами водоросли, но не сказал бы, что сильно мешают. Хорошая трасса, комфортная акватория, все видно и понятно. В Пензе проводился чемпионат России – примерно такая же трасса, такой же круг», – приводит слова Адеева ТАСС. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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ТАСС
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Денис Адеев

Комментарии

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Напрашивается ответ, что не хватает сил, которые зависят от подготовки и выносливости организма. Значит мало подготовлен, мышцы не работают. Должна быть системная подготовка с весами, вроде как водные виды на такую подготовку перешли.
Да забей, Денис, если выиграл бы - сказали бы, что плавал стилем, которым плыли остальные участники, поэтому нечестно.
А узнать как тренируются конкуренты никак нельзя?
Узнать, внедрить эти методики, спорт ведь не стоит на месте.
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