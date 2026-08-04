«Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь». Покровская отвергла обвинения в адрес россиянок на Евро

Покровская ответила на обвинения в адрес российских синхронисток на Евро.

Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская считает заимствование идей обычным явлением в синхронном плавании.

3 августа россиянки выиграли командную произвольную программу на чемпионате Европы в Париже. Позже испанская синхронистка Алиса Ожогина отметила, что сборная России включила в свою программу гибрид, который ранее использовали испанки: «Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? »

«Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит «украли идею»? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде.

Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в ее подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно», – сказала Покровская.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»