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  4. «Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь». Покровская отвергла обвинения в адрес россиянок на Евро

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«Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь». Покровская отвергла обвинения в адрес россиянок на Евро
Покровская ответила на обвинения в адрес российских синхронисток на Евро.

Бывший главный тренер сборной России Татьяна Покровская считает заимствование идей обычным явлением в синхронном плавании.

3 августа россиянки выиграли командную произвольную программу на чемпионате Европы в Париже. Позже испанская синхронистка Алиса Ожогина отметила, что сборная России включила в свою программу гибрид, который ранее использовали испанки: «Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?»

«Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит «украли идею»? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде.

Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в ее подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно», – сказала Покровская.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoТатьяна Покровская
logoСборная России по синхронному плаванию
синхронное плавание
logoчемпионат Европы
logoАлиса Ожогина
logoСборная Испании по синхронному плаванию

Комментарии

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Факт, в любом плавании воруют. Очень специфический вид спорта. Пришел на пляж, поплавал, выходишь - нет вещей.
Ответmold-cel
Факт, в любом плавании воруют. Очень специфический вид спорта. Пришел на пляж, поплавал, выходишь - нет вещей.
Факт!
Идея в том, что у нас красть можно, а у них - нельзя, тем более нам.
ОтветФилин73
Идея в том, что у нас красть можно, а у них - нельзя, тем более нам.
Испания сделала, Россия повторила - украли. Россия сделала, Испания повторила - переосмыслили и продвинули. Главное не перепутайте!
ОтветДмитрий Кузьмин
Испания сделала, Россия повторила - украли. Россия сделала, Испания повторила - переосмыслили и продвинули. Главное не перепутайте!
Потому что ЭТО ДРУГОЕ 🤷
Настоящая победа для наших соперников - это когда они выигрывают потому, что на бумажке 3 буквы перепутали, там их вот вообще ничего не смущает.
ОтветЗа здоровье
Настоящая победа для наших соперников - это когда они выигрывают потому, что на бумажке 3 буквы перепутали, там их вот вообще ничего не смущает.
так это же другое)))
ОтветЗа здоровье
Настоящая победа для наших соперников - это когда они выигрывают потому, что на бумажке 3 буквы перепутали, там их вот вообще ничего не смущает.
А что, реально была такая история? Я правда не в курсе, было бы интересно почитать.
Я, конечно, может, что-то не понимаю. Ну вот взять футбол, одна команда разыграла штрафной и забила, в итоге выиграла, но этот розыгрыш когда-то придумала другая команда, но она его исполина хуже и попала в перекладину и проиграла. И типа команда победитель поступила плохо, как им не стыдно!?
Ответcmorblr
Я, конечно, может, что-то не понимаю. Ну вот взять футбол, одна команда разыграла штрафной и забила, в итоге выиграла, но этот розыгрыш когда-то придумала другая команда, но она его исполина хуже и попала в перекладину и проиграла. И типа команда победитель поступила плохо, как им не стыдно!?
Эта аналогия не то что хромает, она вообще ходить не может., сравнил тёплое с мягким.
Россия вернулась, начинайте привыкать проигрывать.Громче истерики, давайте).
"В синхронном плавании давно всё придумано" ©
ОтветWinterburn
"В синхронном плавании давно всё придумано" ©
А затем украдено...👆
Молодец Покровская. Впрочем, у неё так всегда - по делу и вовремя. Эти попытки кудахтанья надо сразу пресекать. Без всяких дискусов и выяснений.
Вернулись, чтобы править. Доминируй, властвуй, унижай 😎
"Три поддержки комбинированных, три платформы отечественных, транзишены... три штуки. Всё, что нажито непосильным трудом - всё украли!" 👀
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