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  4. Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: «Вывести в чемпионки испанскую солистку при абсолютном техническом превосходстве белоруски – это жесть»

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Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: «Вывести в чемпионки испанскую солистку при абсолютном техническом превосходстве белоруски – это жесть»
Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: Испанию спасают от конкурентов.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о результатах женской технической программы соло в синхронном плавании на чемпионате Европы. 

Победу одержала испанка Ирис Тио Касас, белорусская синхронистка Василина Хондошко стала второй. 

«Чемпионат Европы в синхронном плавании все вернее превращается в операцию по тотальному спасению Испании от саблезубых конкурентов: вывести в чемпионки солистку Ирис Касас с преимуществом в 0,2 над Василиной Хондошко при абсолютном техническом превосходстве белорусской спортсменки – это, конечно, жесть.

Схема та же: спасательный круг в виде второй оценки. Ровно тот же сценарий, полагаю, будет разыгран вечером в технической программе групп», – написала Вайцеховская в телеграм-канале. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Вайцеховской
logoИрис Тио Касас
logoЖенская сборная Беларуси по водным видам спорта
Елена Вайцеховская
logoВасилина Хондошко
logoСборная Испании по синхронному плаванию
logoчемпионат Европы

Комментарии

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держите пожалуйста в курсе, - считает ли Алиса Ожогина победу испанки над Василиной этичной, достойной празднования..?
ОтветTsurkan
держите пожалуйста в курсе, - считает ли Алиса Ожогина победу испанки над Василиной этичной, достойной празднования..?
Естественно, ведь они избранные.
Тут даже дело не в Испании, а в том чтобы показать белорусам и русским что вам тут не рады, и что хоть вы наизнанку вывернетесь мы вас всё равно подвинем.
И ведь не стрёмно же испанкам так побеждать, всё хорошо по их мнению)
ОтветPankratoff
И ведь не стрёмно же испанкам так побеждать, всё хорошо по их мнению)
Им не стремно, они считают, что их обокрали)))
Не сомневаюсь, что вечером будет абсолютно то же самое. Так что готовимся сразу. Особенно после вчерашнего нытья)
Ответcrybaby
Не сомневаюсь, что вечером будет абсолютно то же самое. Так что готовимся сразу. Особенно после вчерашнего нытья)
Такого позорного ЧЕ давно не было.
ОтветPankratoff
Такого позорного ЧЕ давно не было.
остаётся надеяться, что в плавании такого беспредела не будет
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