Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: «Вывести в чемпионки испанскую солистку при абсолютном техническом превосходстве белоруски – это жесть»

Вайцеховская о синхронном плавании на ЧЕ: Испанию спасают от конкурентов.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о результатах женской технической программы соло в синхронном плавании на чемпионате Европы.

Победу одержала испанка Ирис Тио Касас, белорусская синхронистка Василина Хондошко стала второй.

«Чемпионат Европы в синхронном плавании все вернее превращается в операцию по тотальному спасению Испании от саблезубых конкурентов: вывести в чемпионки солистку Ирис Касас с преимуществом в 0,2 над Василиной Хондошко при абсолютном техническом превосходстве белорусской спортсменки – это, конечно, жесть.

Схема та же: спасательный круг в виде второй оценки. Ровно тот же сценарий, полагаю, будет разыгран вечером в технической программе групп», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.