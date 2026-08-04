Тренер пловцов на открытой воде: «Качество воды в Сене хорошее, проверяют два раза в день. Условий, которые были на Олимпиаде-2024, уже не будет»

Тренер российских пловцов о ЧЕ: вода в Сене чистая, ее проверяют каждый день.

Тренер российских пловцов на открытой воде Кирилл Беляев рассказал об условиях соревнований на чемпионате Европы в Париже.

– Как там у вас дела с Сеной? В ней можно плавать, если честно, или все смирились с условиями?

– На самом деле условия неплохие. Как минимум прекрасный вид на Эйфелеву башню, ха-ха! Качество воды хорошее, каждый день проводится мониторинг соответствия, и пока все строго в рамках регламента. Так что никакого недовольства, и проверки проводятся даже чаще обычного: два раза в день. Кувшинки видели — значит вода чистая. Живем мы очень близко к месту старта, к тренировочному бассейну, тут тоже все хорошо.

– А как-то по-особенному к Сене вообще готовились?

– Мы готовились к условиям, которые были на Олимпийских играх в Париже. Плавали в гидроканале, использовали резину с футболками как тормоз, протяжку как ускорение, имитацию плавания по течению. Но в итоге, как оказалось, соревнования будут проходить в другом месте в стандартных условиях без подводного течения. Ничего страшного, попробовали систему с течением, она точно пойдет в плюс в будущем.

Насколько знаю, одна из спортсменок – венгерка Фабиан – снялась с соревнований. После Олимпиады ей было, мягко скажем, не совсем хорошо, поэтому она приняла решение не стартовать на этом чемпионате Европы. Но справедливости ради надо отметить: соревнования проходят в другом месте, в трех километрах от олимпийского старта.

Здесь вода стоячая. То есть условий, которые были в Сене во время Игр-2024, к сожалению, не будет – честно, хотелось, чтобы ребята узнали, что такое плавать против течения или по нему, когда оно сильное. Здесь уже об Олимпиаде никто не вспоминает, но организаторы заранее сказали – если будут какие-то случаи инфекции, палочек и тому подобного у спортсменов, они полностью оплачивают лечение.

Как я люблю говорить, мы плаваем на открытой воде, следовательно, мы должны плавать в любых условиях, и качество воды тоже подходит под это определение. В прошлом году в Сингапуре у нас два раза переносили день соревнований как раз из-за него.

Лично у меня сильно грязных стартов не было, но была Корея, где мы также плыли в порту, тоже видели мазутную пленку, эти блики на воде. Иногда в России плавали не совсем в чистых условиях, случались ротавирусы после соревнований. Но сейчас ситуация исправилась, давно такого не было, тьфу-тьфу! <...>

Тактика у нас неизменна – экономим силы до финиша, по возможности терпим – и максимально плывем последние 300-500 метров. Но каждый спортсмен индивидуален. Кому-то нравится в лидирующей группе, кому-то сзади, кому-то сбоку. Такие старты созданы для того, чтобы попробовать что-то новенькое.

– Париж успеваете посмотреть? Великий город, но в последнее время многие жалуются — грязно, мигранты...

– Нам очень повезло, мы живем от Эйфелевой башни минутах в 10, из окна даже виден ее краешек. Очень красиво. Мне безумно нравится находиться в таких архитектурно богатых городах. Чем-то напоминает Санкт-Петербург, но, безусловно, как вы сказали, город и правда более грязный. Если сравнивать с той же Москвой или Санкт-Петербургом, у нас чище. Мигранты здесь тоже есть...

Но точка притяжения – Эйфелева башня, и здорово, что в мире есть такие достопримечательности, у которых хочется встречаться, проводить время. Хочется, чтобы в России и вообще во многих городах мира появлялись такие места, куда захочется приехать — и просто стоять и смотреть. И ни о чем не думать, – сказал Беляев.

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