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  4. Испанская синхронистка Ожогина: «Победу России на ЧЕ нельзя назвать ни справедливой, ни этичной, ни достойной того, чтобы праздновать»

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Испанская синхронистка Ожогина: «Победу России на ЧЕ нельзя назвать ни справедливой, ни этичной, ни достойной того, чтобы праздновать»
Испанская синхронистка Ожогина обвинила сборную России в воровстве идей.

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила сборную России в воровстве идей.

Вчера российские синхронистки выиграли золото в командной произвольной программе. Россиянки усложнили программу в последний момент: они исполнили в концовке тот же гибрид, что и их главный конкурент – сборная Испании.

«Обычно я не вмешиваюсь в такие конфликты, но сегодня выскажусь. Я очень хочу высказаться.

Я наполовину русская и наполовину испанка, поэтому я всегда поддерживала обе страны. Была одной из немногих, кто радовался возвращению на соревнования. Я всегда ими восхищалась, радовалась их успехам, мысленно болела за них, поддерживала как могла. С честью и гордостью говорила, что часть меня – русская.

Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?

Честно говоря, мы могли бы даже гордиться этим, это самый большой знак уважения к нам, какой вы только могли проявить. Но я очень надеюсь, что они переосмыслят ситуацию и поймут, что сделанное ими нельзя назвать ни справедливым, ни этичным, ни достойным того, чтобы праздновать или считать настоящей победой», – написала Ожогина.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Ожогиной
logoСборная России по синхронному плаванию
logoАлиса Ожогина
синхронное плавание
logoчемпионат Европы
logoСборная Испании по синхронному плаванию

Комментарии

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Хах ))) когда Россия была однозначным номером один в мире - они всё. Нет не так. ВСЁ. Копировали у России. Они не просто элементы копировали, они просились на все тренировки, разбирали методики тренировок, просились на сборы и мастер классы. И, что самое главное, им никто не отказывал. Они учились, а мы учили. И никто ничего не скрывал и не прятал. Мы говорили: давайте, подтягивайтесь, будет интереснее. А тут разнылись. Поражения нужно уметь принимать достойно.
ОтветNoThanks
Хах ))) когда Россия была однозначным номером один в мире - они всё. Нет не так. ВСЁ. Копировали у России. Они не просто элементы копировали, они просились на все тренировки, разбирали методики тренировок, просились на сборы и мастер классы. И, что самое главное, им никто не отказывал. Они учились, а мы учили. И никто ничего не скрывал и не прятал. Мы говорили: давайте, подтягивайтесь, будет интереснее. А тут разнылись. Поражения нужно уметь принимать достойно.
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ОтветКаролина!
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Еще как говорили. Покровская не чинила препятствий тренерам.

"Приятно было видеть, как выросла Испания, это достойный соперник. Китайцы не впечатлили, если честно. Как всегда, аккуратные, техничные, но нет экспрессии.

Мексика подтянулась, как всегда хороша в акробатике. Здорово, что раньше слабые страны, такие как наши соседи из Беларуси, также показывают теперь высокий уровень, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская."

"Татьяна Покровская: Это обычный спортивный шпионаж — технология, которая всегда была и будет. Мы не очень интересуемся, кто и что у нас позаимствовал."

И еще было обстоятельное интервью, где она о беседах с испанскими тренерами рассказывала. Что они видели сколько мы тренируемся и жаловались типа: так нечестно, сколько много тренироваться, это ад просто. А она отвечала: хотите побеждать - тоже столько тренируйтесь и все.
Ну началось ))) Из наиболее разгневанных и разочарованных Американка Инга Гребенюк и испанка Алиса Ожогина ...
ОтветДэн Селедкин
Ну началось ))) Из наиболее разгневанных и разочарованных Американка Инга Гребенюк и испанка Алиса Ожогина ...
Так это классика, перековались...
ОтветДэн Селедкин
Ну началось ))) Из наиболее разгневанных и разочарованных Американка Инга Гребенюк и испанка Алиса Ожогина ...
+++++
Это хорошо, что у таких горит...как факел.
ОтветДмитрий9779
Это хорошо, что у таких горит...как факел.
Fuckel!
Ответdimzo
Fuckel!
Fuck_hell, тогда уже)
Алиса Ожогина родилась 31 октября 2000 года в Москве. Через год с семьёй переехала в испанскую Севилью.

Там же начала заниматься синхронным плаванием.

В 2018 году вернулась в Москву. В течение года тренировалась в клубе «Труд», после чего снова уехала в Испанию.

Ладно бы испанки ругали, но тут русская девушка набрасывает на своих же
Ответtrav
Алиса Ожогина родилась 31 октября 2000 года в Москве. Через год с семьёй переехала в испанскую Севилью. Там же начала заниматься синхронным плаванием. В 2018 году вернулась в Москву. В течение года тренировалась в клубе «Труд», после чего снова уехала в Испанию. Ладно бы испанки ругали, но тут русская девушка набрасывает на своих же
Комментарий скрыт
Ответtrav
Алиса Ожогина родилась 31 октября 2000 года в Москве. Через год с семьёй переехала в испанскую Севилью. Там же начала заниматься синхронным плаванием. В 2018 году вернулась в Москву. В течение года тренировалась в клубе «Труд», после чего снова уехала в Испанию. Ладно бы испанки ругали, но тут русская девушка набрасывает на своих же
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Больше всех прошлась по нашей команде именно Ожогина. Эта бывшая русская сильно прониклась политикой своей второй родины.
Впрочем есть ли у таких вообще понятие родина?)
Украсть идею какого-то элемента мало. Надо его ещё суметь исполнить лучше оригинала, причём фактически с листа. А для этого необходимо иметь запас мастерства. Конечно может быть это и не совсем этично, но нас так же не совсем этично отстранили от международных стартов на несколько лет и совершенно неудивительно, что в настоящее время может иметь место определённый кризис идей. Но ничего страшного. Китай вон у всего мира идеи воровал, а в итоге стал одной из ведущих экономик мира.
Ответviktorpavlov70
Украсть идею какого-то элемента мало. Надо его ещё суметь исполнить лучше оригинала, причём фактически с листа. А для этого необходимо иметь запас мастерства. Конечно может быть это и не совсем этично, но нас так же не совсем этично отстранили от международных стартов на несколько лет и совершенно неудивительно, что в настоящее время может иметь место определённый кризис идей. Но ничего страшного. Китай вон у всего мира идеи воровал, а в итоге стал одной из ведущих экономик мира.
Да что значит «не этично»? Там патент какой-то на эту связку? Или до этого страны не использовали наши связки?
Почему-то фигуристу, который усложняет программу, вслед за соперником, аналогичными прыжками не предъявляют за копирование
Ответгруппа Последний День Недели
Да что значит «не этично»? Там патент какой-то на эту связку? Или до этого страны не использовали наши связки? Почему-то фигуристу, который усложняет программу, вслед за соперником, аналогичными прыжками не предъявляют за копирование
Если бы был патент, то было бы незаконно. А так просто неэтично. Тем более наши включили эту связку в последний момент, подсмотрев её на тренировке испанок.
А ещё наши ходят в похожих купальниках и с похожими прищепками на носах, не этично это конечно...
Не празднуй, не очень то и расстроимся.
Еще одна - что ж их так корёжит-то? Достойно принять поражение нельзя? А если бы наши спортсменки не смогли повторить движения испанок и потеряли баллы? Музыканты играют одни и те же ноты и мелодии, но никто не говорит, что если один сыграл, то другому нельзя
Ответtrav
Еще одна - что ж их так корёжит-то? Достойно принять поражение нельзя? А если бы наши спортсменки не смогли повторить движения испанок и потеряли баллы? Музыканты играют одни и те же ноты и мелодии, но никто не говорит, что если один сыграл, то другому нельзя
это после фразы "Неужели золотая медаль настолько ценна"... ну так то да... она значит абсолютно ВСЕ в спорте, хотя девочкам с красивой фигурой и личиком медальки не так важны...
Ответtrav
Еще одна - что ж их так корёжит-то? Достойно принять поражение нельзя? А если бы наши спортсменки не смогли повторить движения испанок и потеряли баллы? Музыканты играют одни и те же ноты и мелодии, но никто не говорит, что если один сыграл, то другому нельзя
C музыкантами неудачное сравнение - если ты хочешь сыграть чужую мелодию, то придется платить автору, и то если он согласится.
Я вообще максимально далек от синхронки, но забайтился на испанку, родившуюся в Москве - Алису Ожогину и сгоревшую дупу украино-американской тренерши гребенюк-гиллер и зашел в комментарии👹
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