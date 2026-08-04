Испанская синхронистка Ожогина: «Победу России на ЧЕ нельзя назвать ни справедливой, ни этичной, ни достойной того, чтобы праздновать»

Испанская синхронистка Ожогина обвинила сборную России в воровстве идей.

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила сборную России в воровстве идей.

Вчера российские синхронистки выиграли золото в командной произвольной программе. Россиянки усложнили программу в последний момент: они исполнили в концовке тот же гибрид, что и их главный конкурент – сборная Испании.

«Обычно я не вмешиваюсь в такие конфликты, но сегодня выскажусь. Я очень хочу высказаться.

Я наполовину русская и наполовину испанка, поэтому я всегда поддерживала обе страны. Была одной из немногих, кто радовался возвращению на соревнования. Я всегда ими восхищалась, радовалась их успехам, мысленно болела за них, поддерживала как могла. С честью и гордостью говорила, что часть меня – русская.

Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?

Честно говоря, мы могли бы даже гордиться этим, это самый большой знак уважения к нам, какой вы только могли проявить. Но я очень надеюсь, что они переосмыслят ситуацию и поймут, что сделанное ими нельзя назвать ни справедливым, ни этичным, ни достойным того, чтобы праздновать или считать настоящей победой», – написала Ожогина.

Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»