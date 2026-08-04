Испанская синхронистка Ожогина: «Победу России на ЧЕ нельзя назвать ни справедливой, ни этичной, ни достойной того, чтобы праздновать»

Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила сборную России в воровстве идей.
Вчера российские синхронистки выиграли золото в командной произвольной программе. Россиянки усложнили программу в последний момент: они исполнили в концовке тот же гибрид, что и их главный конкурент – сборная Испании.
«Обычно я не вмешиваюсь в такие конфликты, но сегодня выскажусь. Я очень хочу высказаться.
Я наполовину русская и наполовину испанка, поэтому я всегда поддерживала обе страны. Была одной из немногих, кто радовался возвращению на соревнования. Я всегда ими восхищалась, радовалась их успехам, мысленно болела за них, поддерживала как могла. С честью и гордостью говорила, что часть меня – русская.
Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею?
Честно говоря, мы могли бы даже гордиться этим, это самый большой знак уважения к нам, какой вы только могли проявить. Но я очень надеюсь, что они переосмыслят ситуацию и поймут, что сделанное ими нельзя назвать ни справедливым, ни этичным, ни достойным того, чтобы праздновать или считать настоящей победой», – написала Ожогина.
Соперницы обвиняют Россию в краже идеи в синхронке: «Это нельзя считать настоящей победой»
Комментарии
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"Приятно было видеть, как выросла Испания, это достойный соперник. Китайцы не впечатлили, если честно. Как всегда, аккуратные, техничные, но нет экспрессии.
Мексика подтянулась, как всегда хороша в акробатике. Здорово, что раньше слабые страны, такие как наши соседи из Беларуси, также показывают теперь высокий уровень, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская."
"Татьяна Покровская: Это обычный спортивный шпионаж — технология, которая всегда была и будет. Мы не очень интересуемся, кто и что у нас позаимствовал."
И еще было обстоятельное интервью, где она о беседах с испанскими тренерами рассказывала. Что они видели сколько мы тренируемся и жаловались типа: так нечестно, сколько много тренироваться, это ад просто. А она отвечала: хотите побеждать - тоже столько тренируйтесь и все.
Там же начала заниматься синхронным плаванием.
В 2018 году вернулась в Москву. В течение года тренировалась в клубе «Труд», после чего снова уехала в Испанию.
Ладно бы испанки ругали, но тут русская девушка набрасывает на своих же
Впрочем есть ли у таких вообще понятие родина?)
Почему-то фигуристу, который усложняет программу, вслед за соперником, аналогичными прыжками не предъявляют за копирование